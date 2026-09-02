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La magia di Harry Potter entra nell'universo Legami

Lifestyle

Il brand italiano celebra il 25° anniversario dell’arrivo sul grande schermo di Harry Potter e la Pietra Filosofale e presenta una nuova, magica collezione ispirata all’iconica saga cinematografica

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Nasce una nuova collaborazione tra l'universo Legami (brand italiano leader nel settore cartoleria e articoli da regalo) e la magia di Harry Potter. L'incontro tra questi due mondi darà vita a una proposta esclusiva, una collezione che celebra la forza dello storytelling e comprenderà alcuni dei best seller della cartoleria firmata Legami. L'annuncio della partnership è arrivato in occasione dell’evento italiano Back to Hogwarts 2026, svoltosi a Venezia, e in un momento speciale per i fan di Harry Potter di tutto il mondo. Quest’anno il primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale ha celebrato il suo 25° anniversario con un programma di iniziative a livello globale, mentre l’attesa e l’entusiasmo dei fan continuano a crescere in vista dell’arrivo della nuova serie televisiva.

 

"Harry Potter è una storia che continua a parlare a pubblici di ogni età attraverso valori come amicizia, coraggio e immaginazione," afferma Alberto Fassi, fondatore e Ceo di Legami. "Sono valori positivi, la base di ciò in cui crediamo profondamente e che cerchiamo di trasmettere ogni giorno attraverso ciò che realizziamo". Laura Gallucci, Senior Director, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products Italy, ha aggiunto: “Questa collezione rappresenta una splendida espressione della naturale affinità tra Harry Potter e Legami, unendo uno storytelling iconico e un design creativo in modo autentico per entrambi i brand. Ci siamo ispirati a ciò che i fan amano di più del mondo magico, e siamo orgogliosi di offrire loro un modo divertente e originale per celebrare ogni giorno la magia di Harry Potter.”

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