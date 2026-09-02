Nata la terza figlia di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Il lieto evento, che risale al 6 agosto scorso, è stato svelato dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini che mostrano la famiglia al completo all'aeroporto di Olbia, in arrivo da Milano. La bimba si chiama Miriam Rosa in omaggio alla nonna Veronica Lario (vero nome Miriam Raffaella Bartolini) e alla bisnonna paterna, Mamma Rosa

Si allarga la famiglia Berlusconi. È nata la terzogenita di Luigi, il figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e della moglie Federica Fumagalli. Il lieto evento, che risale al 6 agosto scorso, è stato svelato dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini che mostrano la famiglia al completo all'aeroporto di Olbia, in arrivo da Milano. La bimba si chiama Miriam Rosa in omaggio alla nonna Veronica Lario (vero nome Miriam Raffaella Bartolini) e alla bisnonna paterna, Mamma Rosa.