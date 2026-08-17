Vantage Cup, sesta edizione del torneo di golf: boom di partecipanti

Boom di partecipanti alla sesta edizione della Vantage Cup, il torneo di golf fra i più importanti a livello nazionale, che si è svolta domenica 16 agosto 2026, al Forte dei Marmi Golf Club. Non solo golf ma anche finanza, arte, cultura, tematiche sociali e solidarietà. Sono i contenuti che compongono e che rendono unica nel suo genere la Vantage Cup, che quest’anno ha visto una straordinaria partecipazione sia in termini quantitativi, sia qualitativi, con la presenza dell’eccellenza dell’imprenditoria e della finanza italiani.

È il prestigioso torneo di golf ideato e promosso da Lorenzo Dolci (cofounder e board member di Vantage Asset Management, da cui la gara prende il nome) insieme a Fiuggi (main brand della holding LMDV Capital) e The Italian Mind: A One Off. Grande protagonista dell’evento la l’Associazione Onlus “Passi da Elefante” a sostegno della ricerca sulla Smard1, rara malattia genetica neurodegenerativa. Presente anche Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana

L’idea di Lorenzo Dolci

Nato sei anni fa da un’idea di Lorenzo Dolci, appassionato di golf e co-fondatore di Vantage Asset Management, l’evento ha progressivamente consolidato il proprio profilo grazie alla crescente partecipazione e al sostegno di esponenti del mondo finanziario, imprenditoriale e culturale. Il leitmotiv della Vantage Cup 2026 è stato, come di consueto, la gara di golf. Ma ad arricchire l’evento sono stati, come detto, anche altri temi, a partire dalla finanza.

Non potrebbe essere diversamente visto il background dell’ideatore Lorenzo Dolci. Laureato in statistica, Dolci opera da anni nel settore finanziario. Il suo primo fondo ha raggiunto masse superiori al miliardo; successivamente ha co-fondato Vantage Asset Management, piattaforma lussemburghese il cui Fondo di Investimento Alternativo adotta un approccio quantitativo e data-driven e coinvolge esponenti di primo piano del panorama finanziario europeo.

“Gioco a golf da quando ero piccolo”, dichiara Lorenzo Dolci, “e da sempre frequento Forte dei Marmi. Nel tempo ho stretto ottime relazioni sia con Paolo Ottani, sia con Giorgio Corsi, rispettivamente Presidente e Direttore del Forte dei Marmi Golf Club. Per questo 6 anni fa, incentivato da alcuni amici, pensai di organizzare un evento di Golf. All’inizio invitai clienti, amici e conoscenti di Forte dei Marmi. Poi, visto il successo della prima edizione, decisi di replicarla negli anni successivi, fino ad arrivare allo scorso anno quando scelsi di coinvolgere il gruppo LMDV Capital, il quale mi accordò di utilizzare i brand della holding che, di fatto, costituiscono i main sponsor della Vantage Cup. L’iniziativa si è perfezionata anno dopo anno, ma in questa edizione abbiamo ulteriormente qualificato la partecipazione e il parterre dei partner, anche grazie al supporto di Fiuggi”. “Credo che di base”, aggiunge, “il golf e la finanza si assomiglino: in entrambi i casi sei tu che scegli la mossa da fare e come sferrare il giusto colpo, analizzando una serie di elementi. È sempre una sfida contro te stesso”.