Vantage Cup, sesta edizione del torneo di golf: boom di partecipanti

Ideato e promosso da Lorenzo Dolci, il grande protagonista dell’evento è la l’Associazione Onlus “Passi da Elefante” a sostegno della ricerca sulla Smard1, rara malattia genetica neurodegenerativa
È il prestigioso torneo di golf ideato e promosso da Lorenzo Dolci (cofounder e board member di Vantage Asset Management, da cui la gara prende il nome) insieme a Fiuggi (main brand della holding LMDV Capital) e The Italian Mind: A One Off. Grande protagonista dell’evento la l’Associazione Onlus “Passi da Elefante” a sostegno della ricerca sulla Smard1, rara malattia genetica neurodegenerativa. Presente anche Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana
Boom di partecipanti alla sesta edizione della Vantage Cup, il torneo di golf fra i più importanti a livello nazionale, che si è svolta domenica 16 agosto 2026, al Forte dei Marmi Golf Club. Non solo golf ma anche finanza, arte, cultura, tematiche sociali e solidarietà. Sono i contenuti che compongono e che rendono unica nel suo genere la Vantage Cup, che quest’anno ha visto una straordinaria partecipazione sia in termini quantitativi, sia qualitativi, con la presenza dell’eccellenza dell’imprenditoria e della finanza italiani.
L’idea di Lorenzo Dolci
Nato sei anni fa da un’idea di Lorenzo Dolci, appassionato di golf e co-fondatore di Vantage Asset Management, l’evento ha progressivamente consolidato il proprio profilo grazie alla crescente partecipazione e al sostegno di esponenti del mondo finanziario, imprenditoriale e culturale. Il leitmotiv della Vantage Cup 2026 è stato, come di consueto, la gara di golf. Ma ad arricchire l’evento sono stati, come detto, anche altri temi, a partire dalla finanza.
Non potrebbe essere diversamente visto il background dell’ideatore Lorenzo Dolci. Laureato in statistica, Dolci opera da anni nel settore finanziario. Il suo primo fondo ha raggiunto masse superiori al miliardo; successivamente ha co-fondato Vantage Asset Management, piattaforma lussemburghese il cui Fondo di Investimento Alternativo adotta un approccio quantitativo e data-driven e coinvolge esponenti di primo piano del panorama finanziario europeo.
“Gioco a golf da quando ero piccolo”, dichiara Lorenzo Dolci, “e da sempre frequento Forte dei Marmi. Nel tempo ho stretto ottime relazioni sia con Paolo Ottani, sia con Giorgio Corsi, rispettivamente Presidente e Direttore del Forte dei Marmi Golf Club. Per questo 6 anni fa, incentivato da alcuni amici, pensai di organizzare un evento di Golf. All’inizio invitai clienti, amici e conoscenti di Forte dei Marmi. Poi, visto il successo della prima edizione, decisi di replicarla negli anni successivi, fino ad arrivare allo scorso anno quando scelsi di coinvolgere il gruppo LMDV Capital, il quale mi accordò di utilizzare i brand della holding che, di fatto, costituiscono i main sponsor della Vantage Cup. L’iniziativa si è perfezionata anno dopo anno, ma in questa edizione abbiamo ulteriormente qualificato la partecipazione e il parterre dei partner, anche grazie al supporto di Fiuggi”. “Credo che di base”, aggiunge, “il golf e la finanza si assomiglino: in entrambi i casi sei tu che scegli la mossa da fare e come sferrare il giusto colpo, analizzando una serie di elementi. È sempre una sfida contro te stesso”.
Gli scopi benefici
Nelle ultime edizioni la Vantage Cup ha voluto dare visibilità ad associazioni e realtà che promuovono scopi benefici. La scelta quest’anno è ricaduta sull’Associazione “Passi da Elefante”, una Onlus fondata a Prato da Edoardo e Teresa i genitori di Filippo, un bimbo affetto da SMARD1, malattia genetica neurodegenerativa rara caratterizzata da paralisi diaframmatica con grave insufficienza respiratoria e una progressiva perdita delle funzioni muscolari distali. L’Associazione “Passi da Elefante”, speranzosa che un giorno la parola “raro” non sia più sinonimo di “incurabile”, offre supporto alla ricerca scientifica e a tutte quelle famiglie che hanno bimbi affetti da malattie rare (www.passidaelefante.com).
Durante la serata è stata attivata una raccolta fondi, che continuerà attraverso una serie di iniziative rese note di volta in volta. “Sono rimasto molto colpito”, ha spiegato Dolci, “da un video che parlava della storia di un bimbo, Filippo, nella quale mi sono imbattuto per caso. Quella di Filippo, la SMARD1, è una malattia così rara che in Italia viene studiata soltanto nel Centro Dino Ferrari di Milano. Per questo ho deciso di rendere Passi da Elefante protagonista della Vantage Cup 2026”.
Particolarmente colpito dalla storia di Filippo lo è stato anche Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana che, nel suo saluto istituzionale, si è espresso a sostegno dell’Associazione garantendo la massima attenzione da parte della Regione Toscana. Alla gara, che si è svolta fin dalle prime ore del mattino, hanno partecipato circa 150 golfisti provenienti dal mondo finanziario e imprenditoriale italiano. Poi la premiazione, presieduta da una madrina d’eccezione, Veronica Berti Bocelli, Vice Presidente della Fondazione Andrea Bocelli, Chiara Tilesi, produttrice tra Firenze e Los Angeles e Fondatrice di “We do it together”, una casa di produzione senza scopo di lucro che ha saputo trasformare il cinema in strumento di libertà e uguaglianza e Claudia Conte giornalista e scrittrice.
L'opera donata da Marco Nereo Rotelli
A fare gli onori di casa, a fianco di Lorenzo Dolci, Maurizio Mancianti, co-fondatore di The Italian Mind: A One Off, associazione culturale ideata per promuove l’unicità del genio italiano, del Made in Italy e del lusso, e sponsor della Vantage Cup 2026. L’artista Marco Nereo Rotelli ha esposto la sua opera “Il Pontile”: un omaggio a Forte dei Marmi, donata dall’artista all’organizzazione. I premi in palio per il torneo sono stati messi a disposizione da Fiam Italia, Progetto Arte Poli e NERO Lifestyle, che ha offerto anche lo champagne per l’aperitivo. Lo scultore carrarese Luciano Massari ha inoltre realizzato per l’occasione, alcune formelle in bassorilievo.