In ferie senza notifiche? Ecco come organizzarsi

Tra email di lavoro, teleconferenze, chiamate e messaggi WhatsApp, riuscire a staccare del tutto in estate è spesso difficile. Ma, quasi sempre, è una questione di organizzazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Staccare completamente in vacanza è l’ambizione di molti, ma farlo davvero, tra email e messaggi che ci raggiungono ovunque grazie al cellulare e al computer portatile, è molto meno facile di quanto non si pensi. Secondo una recente analisi pubblicata da Eurofound, un lavoratore europeo su cinque dichiara di essere contattato per motivi professionali al di fuori dell'orario lavorativo diverse volte al mese. E tra i lavoratori contattati quotidianamente, almeno 6 su 10 affermano di sentirsi stressati sempre o quasi sempre sul lavoro. Insomma, anche in ferie, pur essendo fuori dall’ufficio, non si è mai davvero liberi dal lavoro. E-mail da leggere, richieste urgenti, chat aziendali e piccoli task lasciati in sospeso finiscono per entrare anche nei momenti che dovrebbero essere dedicati al riposo, alla famiglia, agli amici o semplicemente a sé stessi. E non sempre si tratta di una scelta personale e libera.

Una questione di organizzazione Per Sesame Hr, piattaforma tecnologica europea per la gestione digitale delle risorse umane, il diritto alla disconnessione non dipende solo dalla buona volontà dei singoli lavoratori. Staccare davvero è anche una questione di organizzazione. Il benessere, infatti, non passa soltanto da benefit, iniziative dedicate o politiche di welfare, ma anche dalla qualità della gestione quotidiana del lavoro: pianificazione delle ferie, visibilità sulle assenze, distribuzione dei carichi, passaggi di consegne chiari e strumenti che permettano ai team di sapere chi è disponibile e chi no. Una gestione poco strutturata del periodo estivo può generare l’effetto opposto rispetto a quello desiderato: accumulo di attività prima della partenza, colleghi sovraccarichi, richieste last minute, urgenze che inseguono le persone anche fuori ufficio. Al contrario, quando ferie, permessi e assenze vengono pianificati con anticipo e in modo trasparente, diventa più semplice garantire continuità al lavoro senza interrompere il tempo di riposo di chi è in vacanza.