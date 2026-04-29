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Alla scoperta dell'"altro" Singer: il talento narrativo di Israel Joshua

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Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Arrivano per la prima volta in libreria i "Viaggi in America", i reportage del fratello del premio Nobel per la letteratura, da qualche anno riscoperto anche dai lettori italiani. A lui e ai suoi libri è dedicata la nuova puntata di "Incipit" 

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In Italia, per molti decenni, il suo nome è rimasto perlopiù sconosciuto. Fino a poco tempo fa, di Israel Joshua Singer si sapeva poco, se non il fatto che fosse il fratello dell’altro Singer, Isaac Bashevis, il premio Nobel per la letteratura. Fino a poco tempo fa, appunto: perché da un decennio Israel Joshua Singer è diventato noto  in Italia - complice anche la riscoperta dei suoi romanzi, a cominciare dalla “Famiglia Karnowski". La nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, è dedicata a questo grande autore. L'ospite è uno studioso, Enrico Benella, che ne ha tradotto alcune opere, l’ultima delle quali si intitola “Viaggi in America” ed è stata pubblicata da Giuntina.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.

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