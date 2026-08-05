Torna a Empoli Contesto, il festival di storia contemporanea

Tre giorni tra piazze, chiostri e cinema per raccontare storie di figure importanti ma anche marginali. Tantissimi gli storici, scrittori e artisti che animeranno il centro storico della città: da Pankaj Mishra a Chiara Colombini, da Pierluigi Bersani a Valentine Lomellini, da Ascanio Celestini a Valeria Galimi e molti altri ospiti 18, 19 e 20 settembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il Festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L’appuntamento organizzato dal Comune di Empoli, porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente: vite e figure - spesso laterali, marginali o scomode - che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile.

Greppi: “Questa edizione vuole essere più un affondo nelle storie" L’idea è quella di percorrere la storia contemporanea attraverso le soggettività e le collettività che l’hanno partecipata, con uno sguardo attento alla storia quindi a profili e figure in qualche misura minori, sottorappresentati o comunque non sempre considerati nel grande racconto della storia, i cui volti e le cui traiettorie biografiche affolleranno il centro storico di Empoli. La prima edizione era stata dedicata ai grandi temi della storia contemporanea, temi in larghissima misura molto attuali; questa, invece, vuole essere più un affondo nelle storie, attraverso le quali emergerà ancora quanto la storia, e a maggior ragione quella a noi più vicina, ci riguardi sempre. Per pensare all'umanità al plurale, insieme", ha detto Carlo Greppi, direttore scientifico di Contesto Festival.