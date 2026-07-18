Cartoon Club e Riminicomix 2026, la fantasia invade la Riviera

Rimini si trasforma ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all’immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio va in scena Cartoon Club & RiminiComix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games che giunge quest’anno alla sua 42ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale. Il tema scelto per il 2026 è “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile attraverso i linguaggi del fumetto, dell’animazione, dell’illustrazione e del cinema. Per otto giorni la città sarà attraversata da un flusso continuo di eventi, spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e attività che coinvolgeranno il centro storico, il lungomare, i musei, le gallerie d’arte e le principali location culturali riminesi.

I film e il concorso internazionale

Il festival propone tre importanti appuntamenti con il cinema d’animazione: Toy Story 5, l’anteprima italiana de I racconti del giardino incantato e Il Regno di Kensuke. Al Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire si svolgerà invece il concorso internazionale con circa 200 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Al Cinema Tiberio torneranno le matinée dedicate ai più piccoli con il Premio Cartoon Kids, che coinvolgerà circa 500 bambini dei centri estivi di Rimini nella valutazione dei film in concorso. Parallelamente la Scuola di Fumetto di Rimini organizzerà laboratori creativi dedicati all’ambiente e alla sostenibilità, utilizzando Spider-Man come guida narrativa. Il 17 luglio il Grand Hotel di Rimini ospiterà inoltre l’Experience Economy Summit 2026, dedicato ai nuovi modelli di valorizzazione delle proprietà intellettuali, con professionisti del turismo, dell’intrattenimento, dell’animazione, dei parchi tematici e delle nuove tecnologie.

I grandi ospiti

Ospite d’onore di quest’anno è Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto celebre per aver rivoluzionato il linguaggio disneyano con uno stile dinamico e cinematografico. In onore di Spider-Man, che viene celebrato con una mostra a Castel Sismondo e una spettacolare video installazione che illumina nelle ore serali la facciata del castello, ci sono Stefano Caselli – disegnatore di The Amazing Spider-Man tra 2011 e 2012 – e Pasqual Ferry, illustratore del ciclo L’Ombra del Ragno. Sempre dal mondo fumetto, arrivano Alberto Lavoradori – tra gli autori che hanno lanciato PK, la versione supereroica di Paperinik che ha rivoluzionato il fumetto Disney – ; la tedesca Stephanie Hermes, in arte s0s2, autrice di uno dei webtoon più celebri al mondo, l’ecologista The Little Trashmaid; Samuel Spano, autore per Bonelli e del webcomic Nine Stones; Davide Fabbri, che ha prestato le sue matite a personaggi come lo Sconosciuto e alla saga di Star Wars; JiokE, tra i fenomeni più interessanti del momento, autore di graphic novel dal personalissimo stile oscuro; Elena Mistrello, Valeria Scafetta e Gianluca Costantini, che con le loro opere hanno dato più volte voce al tema dell’anno “Resistenza / Resistenze”; Davide Barzi e Italo Mattone, che presentano un inedito albo di Don Camillo a fumetti in formato pocket; Sergio Algozzino, autore e disegnatore per le principali case editrici di settore italiane, che ha collaborato anche a Dylan Dog.

Piazzale Fellini, cuore pulsante del festival

Dal 16 al 19 luglio il centro dell’attenzione è sul Parco Federico Fellini, che ospita la consueta mostra-mercato. Ogni pomeriggio e fino a tarda sera migliaia di persone potranno passeggiare tra stand di fumetti, gadget, videogiochi, giochi da tavolo, action figure, collezionismo, editoria specializzata e produzioni indipendenti. L’area espositiva sarà aperta dalle 17 alle 24, mentre la zona food resterà attiva dalle 12 alle 24, trasformando il parco in una vera cittadella dell’intrattenimento. Parteciperanno 120 espositori, Self Area per artisti indipendenti, un’area dedicata a giochi da tavolo e di ruolo, coordinata da Play on Tour, videogiochi, eSport e community digitali.

Spazio anche al gaming

Nintendo sarà presente a Cartoon Club & RiminiComix con uno stand interamente dedicato a Nintendo Switch Sports Resort, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 22 ottobre. Nelle 7 postazioni di gioco disponibili, i visitatori possono dare una prima occhiata al titolo per tutta la durata dell’evento. Nintendo Switch Sports Resort consente ai giocatori di creare il proprio Mii o Sportsmate ed esplorare le strutture del resort sportivo sull’Isola di Wuhu, utilizzando i controller Joy-Con 2 come racchette, archi, pagaie e altro ancora, attraverso 12 diverse discipline, sia in solitaria sia con altri giocatori.





Legata in qualche modo al mondo dei videogiochi l’area Assassin’s Creed realizzata con Xplore Parkour – dove va in scena una esibizione di parkour a tema Assassin’s Creed dalla community più grande d’Italia – e gli spettacoli della Crossover Wrestling, primo spettacolo italiano che unisce il linguaggio spettacolare del wrestling al mondo cosplay.



Le mostre, da Cavazzano a Spider-Man

All’ospite d’onore di quest’anno, Giorgio Cavazzano, è dedicata una mostra dal titolo “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro” che ripercorre la sua carriera, grazie a numerose tavole originali messe a disposizione da collezionisti privati e a chicche uniche provenienti dall’archivio di Cavazzano. Presso il Museo della città di Rimini, dal 12 luglio al 6 settembre.

La mostra-omaggio “Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno” ha raccontato invece oltre sessant’anni di storia editoriale del personaggio, a partire dal fumetto, medium in cui è nato, per toccare anche il cinema e l’animazione. Anche le mura del Castello si tingeranno di rosso e blu, grazie a un’opera di projection mapping che avvolgerà l’intera facciata dal 12 al 19 luglio, dal tramonto a mezzanotte.