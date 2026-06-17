"Romanzo privato": Stefano Petrocchi racconta Maria Bellonci

È stata una delle personalità più rilevanti del dibattito letterario del secondo dopoguerra: ha fondato il premio Strega e ne ha diretto per quarant’anni le sorti. Ma è stata anche — e prima di tutto — una scrittrice. A Maria Bellonci è dedicata la puntata di “Incipit” di questa settimana. L’occasione è la pubblicazione di “Romanzo privato”, il libro che Stefano Petrocchi, il direttore della Fondazione Bellonci, le ha dedicato.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.