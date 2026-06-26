Maturità 2026, per gli studenti tariffa agevolata ad Acquaworld

Il parco acquatico pensa ai maturandi alle prese tra prove scritte, colloqui e ultimi ripassi. Per loro e tutti i nati nel 2007, fino al 17 luglio ingresso super scontato nei giorni feriali ascolta articolo

Gli esami orali della maturità sono alle porte per la maggior parte degli studenti che si trovano ad affrontare l'importante rito di passaggio. Giornate di studio e ripassi collettivi accompagnano i ragazzi e le ragazze in uno dei momenti destinati a rimanere nel tempo. Per accompagnare questo importante traguardo, Acquaworld ha deciso di dedicare un'iniziativa speciale a tutti i ragazzi nati nel 2007. Fino al 17 luglio 2026, infatti, sarà possibile accedere al parco con una tariffa super agevolata nei giorni feriali, semplicemente presentando all'ingresso un documento d'identità che attesti l'anno di nascita e l'iscrizione agli esami.

L'unicità di Acquaworld L'obiettivo è offrire ai maturandi un'occasione per concedersi una pausa rigenerante tra una prova e l'altra o per celebrare insieme agli amici la conclusione degli esami, vivendo una giornata all'insegna del divertimento, del relax e della spensieratezza. Ad attenderli ci saranno gli scivoli acquatici, le piscine indoor e outdoor, le vasche idromassaggio e gli ampi spazi all'aperto che rendono Acquaworld una delle destinazioni estive più apprezzate della Lombardia. Approfondimento Maturità, che mazzo regalare agli studenti e studentesse

L'esclusiva area tropicale Tiki Bay A rendere ancora più speciale l'esperienza è Tiki Bay, l'esclusiva area tropicale outdoor del parco, un vero e proprio angolo di paradiso dove respirare l'atmosfera di una vacanza esotica a pochi passi da casa. Qui gli ospiti possono rilassarsi sulla sabbia bianca finissima, accomodarsi nelle eleganti cabanas private o sui suggestivi letti balinesi, trovare riparo sotto i caratteristici ombrelloni in paglia e lasciarsi conquistare dall'atmosfera del chiringuito, tra drink freschi, snack, cocktail tropicali e musica estiva. Approfondimento Maturità 2026, come prendere 100 tra prove, crediti e orale