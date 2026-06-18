Giocattoli, la linea "K-Pop Idol" di IMC Toys debutta in Italia

L'azienda spagnola ha trasformato il K-Pop in un’esperienza di gioco immersiva con tanto di colonna sonora. Un universo creativo, colorato e tutto da personalizzare, pensato per far sentire bambini e bambine protagonisti del proprio show ascolta articolo

La linea K-Pop Idol di IMC Toys debutta in Italia. L'azienda spagnola ha portato il K-pop nel mondo del gioco, combinando moda, musica, collezionabilità e role play. Bambini e bambine possono immaginare performance, creare storie, personalizzare accessori, sentendosi protagonisti del proprio show. Nato in Corea del Sud, il fenomeno musicale si è trasformato in un linguaggio globale, divenendo parte integrante della cultura di massa, con un fandom di oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo.

La linea comprende tre bambole ispirate alle pop star coreane Al centro della linea ci sono le K-Pop Idol Fashion Dolls: Mina, Nari e Yuni, tre bambole ispirate all’estetica delle pop star coreane, ognuna con un look e una personalità unica. Ogni pack include una bambola, un outfit, un paio di scarpe e tre accessori, pensati per stimolare la creatività. Grazie alle tre dolls, bambini e bambini possono ricreare concerti, coreografie e momenti, costruendo il proprio universo K-pop attraverso il gioco. Oltre alle bambole, IMC Toys propone poi una serie di accessori pensati per arricchire l’esperienza. Come il K-Pop Light Stick, uno degli oggetti più riconoscibili della fan culture coreana, che si ispira alle fanlight utilizzate durante i concerti e si illumina di colori diversi. Permettendo ai bambini di ricreare l’atmosfera dei grandi live, insieme al K-Pop Micro Recorder, un microfono giocattolo per cantare, registrare e riascoltare la propria voce. Vedi anche Funko, arriva la prima collezione Bluey Pop!

La linea comprende anche il K-Pop Idol Locker e i Palz 3D K-Pop Tra gli accessori c'è poi il K-Pop Idol Locker, un mini-armadietto colorato in cui riporre accessori e ricordi da fan, ispirato ai locker dell’estetica school style spesso presente nei videoclip. Il set include un armadietto, un foglio di adesivi, un portafoto, un chiave e un lucchetto. E ancora, la linea comprende anche i Palz 3D K-Pop, mini-personaggi collezionabili ispirati al mondo delle idol, che uniscono l’effetto sorpresa della blind box a una forte componente di giocabilità. I personaggi possono essere mossi e personalizzati, grazie alla possibilità di combinare parti e accessori tra i diversi modelli. La collezione comprende 6 personaggi, più uno raro, disponibili sia in pack singolo sia in pack da tre. Leggi anche Hasbro, in arrivo i giocattoli di K-Pop Demon Hunters e Harry Potter