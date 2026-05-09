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Lifestyle

Libri e mappe antichi: così il collezionismo cartaceo diventa “cool”

Ludovica Passeri

Mantova si prepara a ospitare il 16 e 17 maggio la mostra mercato "Libri Mappe Stampe". Nelle ultime edizioni è aumentata la presenza di giovani: “Ingresso gratuito, scelta di espositori eterogenei con proposte per tutte le tasche e un grande lavoro sui social: in questo modo abbiamo cercato di attrarre un pubblico nuovo. L’antiquariato librario incuriosisce sempre più persone” spiega la curatrice dell’evento Elisabetta Casanova

 

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