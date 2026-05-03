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Ansioso, evitante... che cos'è la teoria dell'attaccamento?

Francesca Torcasio

©Getty

Cos’è davvero la teoria dell’attaccamento? E come influenza le nostre relazioni di tutti i giorni? Per capire queste dinamiche e provare a descriverle in maniera più consapevole, ne abbiamo parlato con la psicologa e content creator Irene Sanguineti

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