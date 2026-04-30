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Bohyun: "Con un giallo racconto la violenza di genere nella mia Corea"

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

“Una donna che vive quest’epoca: cioè sia una potenziale vittima, sia una di quelle che restano”. Si descrive così Kim Bohyun, autrice di Sangue Madre (Mercurio Books), un thriller dagli elementi soprannaturali che guarda ai paradossi della società contemporanea per contrasto, senza paura di affrontare gli aspetti più controversi del dolore di chi vive il lutto da femminicidio. La scrittrice racconta a Sky Tg24 Insider la sua idea di letteratura in un Paese, la Corea del Sud, in cui la conflittualità tra i generi s

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