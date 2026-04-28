Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere

Nella nutrita lista di ospiti spiccano i nomi di Kazuhiko Torishima, leggendario editor di Dragon Ball, del mangaka Makoto Yukimura, che porterà il volume conclusivo del suo manga iniziato 20 anni fa, il bestseller Vinland Saga, pubblicato in Italia da Star Comics, i fumettisti giapponesi Shintaro Kago e Satoshi Shiki, la mangaka Kotteri. Lato occidentale grande attesa per il ritorno in Italia di Don Rosa, maestro del fumetto Disney, mentre dal fronte dei comics saranno presenti gli autori Marvel Alex Maleev e David Mack, il fumettista britannico Liam Sharp e il Maestro serbo del fumetto, R.M. Guéra.

Anche il fumetto italiano sarà riccamente rappresentato da autori come Milo Manara, Tanino Liberatore, Simone Bianchi, Sara Pichelli Sio, Fumettibrutti, Igort, Mirka Andolfo, Caparezza con il suo Orbit Orbit e molti altri. In anteprima a COMICON Napoli 2026 arriva anche il settimanale Topolino con una straordinaria variant cover del numero 3675 in edicola, realizzata da Giuseppe Camuncoli, con chine di Simone Paoloni e colori di Emanuele Tenderini. “Topolino e lo sbandieramento vacanziero”, di Gianluca Fru, Roberto Gagnor e Giuseppe Camuncoli, è una rocambolesca vacanza tra le isole dell’arcipelago delle Remotas.