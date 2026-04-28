Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere

Introduzione
Manca poco all’inizio del COMICON di Napoli, quest’anno previsto dal 30 aprile al 3 maggio con la sua XXVI edizione. La location è ancora una volta la Mostra d’Oltremare. Più di 480 gli ospiti italiani e internazionali attesi, 520 gli espositori e oltre 650 gli eventi previsti per celebrare la cultura pop, tra Fumetto, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica.
Quello che devi sapere
Il Magister e il poster
Il Magister di questa edizione è Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e fumettista italiano tra i più eclettici, pluripremiato maestro di umorismo. Il poster ufficiale è firmato da uno dei talenti più creativi e richiesti del cinema di animazione: l’illustratore e direttore artistico francese Aurélien Predal.
I grandi ospiti del fumetto
Nella nutrita lista di ospiti spiccano i nomi di Kazuhiko Torishima, leggendario editor di Dragon Ball, del mangaka Makoto Yukimura, che porterà il volume conclusivo del suo manga iniziato 20 anni fa, il bestseller Vinland Saga, pubblicato in Italia da Star Comics, i fumettisti giapponesi Shintaro Kago e Satoshi Shiki, la mangaka Kotteri. Lato occidentale grande attesa per il ritorno in Italia di Don Rosa, maestro del fumetto Disney, mentre dal fronte dei comics saranno presenti gli autori Marvel Alex Maleev e David Mack, il fumettista britannico Liam Sharp e il Maestro serbo del fumetto, R.M. Guéra.
Anche il fumetto italiano sarà riccamente rappresentato da autori come Milo Manara, Tanino Liberatore, Simone Bianchi, Sara Pichelli Sio, Fumettibrutti, Igort, Mirka Andolfo, Caparezza con il suo Orbit Orbit e molti altri. In anteprima a COMICON Napoli 2026 arriva anche il settimanale Topolino con una straordinaria variant cover del numero 3675 in edicola, realizzata da Giuseppe Camuncoli, con chine di Simone Paoloni e colori di Emanuele Tenderini. “Topolino e lo sbandieramento vacanziero”, di Gianluca Fru, Roberto Gagnor e Giuseppe Camuncoli, è una rocambolesca vacanza tra le isole dell’arcipelago delle Remotas.
Serie tv
Uno degli ospiti più attesi è certamente l’attore e produttore statunitense John C. McGinley, l'iconico Dr. Cox della serie tv Scrubs; i protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord della serie Paramount+ From con due fan d’eccezione, LDA e Aka7even; l'attrice Crystal Reed, uno dei volti più amati di Teen Wolf, ma anche l’evento Netflix “Clash in COMICON” che celebrerà l'arrivo, sul servizio, di RAW, SmackDown, NXT e tutti i PLE (Premium Live Event) insieme a due storici fan, Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo. Con loro anche uno special guest, Zerocalcare, che porterà i suoi Due spicci sulla WWE.
Videogame
Per la sezione “Videogame” sarà presente l’attore e leggendaria voce di Joel in The last of Us Troy Baker; il compositore due volte vincitore di un BAFTA Award e candidato ai Grammy Austin Wintory; il co-fondatore dello studio di videogiochi Ready At Dawn® Andrea Pessino; il compositore e sound director di Castlevania e Metal Gear Solid Tomoyuki Tanaka; Jane Perry e Kirsty Rider, attrici interpreti di Baldur's Gate 3 ed Expedition 33; Simone Silvestri, Art Director di Housemarque, attualmente al lavoro su SAROS; l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Luca Parmitano.
Il firmacopie di Geronimo Stilton
Per i più piccoli e non solo, in programma anche un incontro speciale con Geronimo Stilton e Tea Stilton, che saranno protagonisti di uno spettacolo seguito da firmacopie e photo opportunity e accompagnato da un momento davvero speciale: l’incontro, per la prima volta a Napoli, con la loro creatrice Elisabetta Dami.
La musica
Non mancherà poi la musica a COMICON Napoli 2026, con TonyPitony protagonista insieme alla sua mitica squad di un imperdibile talk che svelerà i segreti, i retroscena e le follie che si celano dietro le loro migliori invenzioni musicali e digitali, oltre a i concerti come quello di Giorgio Vanni al Main Stage - Arena Flegrea.
Comicon for Palestine
Tra le iniziative speciali, COMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine, un "programma nel programma" con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, iniziative. Una vera e propria ondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di COMICON sulla causa palestinese.
Le mostre
Sono 25 in totale le mostre di questa edizione, dal fumetto all’animazione, dalla fotografia al cinema, dall’attualità alla street art. Tra queste: “Leologia”, inedita e autoironica retrospettiva dedicata al Magister Leo Ortolani; “Caos cromatico”, omaggio alla carriera del direttore artistico di film animati e poster artist COMICON Aurélien Predal; “Orbit Orbit” che mostra per la prima volta tavole e schizzi inediti dell’opera di Caparezza; “Vinland Saga”, alla scoperta del leggendario capolavoro di Makoto Yukimura, un manga d’azione bestseller diventato uno straordinario trattato sulla non violenza; “Ossessione”, che esplora l’arte di Nine Antico, icona francese del fumetto femminista; “È mille colori”, esplorazione dell’universo del sette volte candidato ai Premi Eisner Federico Bertolucci; le mostre del programma “Pop Wave - COMICON for Palestine” per dar voce a un popolo che rischia la cancellazione globale, “Storyboard! Il cinema disegnato di David Orlandelli”. Inoltre, si uniscono agli ospiti internazionali di COMICON Napoli la mangaka giapponese Kotteri e la fumettista coreana Yudori, alle quali saranno dedicate le mostre “Atelier Kotteri!”, e "Yudori: La ricerca dei tempi". Il dettaglio di tutte le mostre qui.
Gli eventi serali
Il Comicon di Napoli va avanti anche la sera, oltre l’orario di chiusura del festival, con tre serate imperdibili al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Si parte con Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club, che arriva a COMICON Napoli per la registrazione live di una puntata con un ospite d’eccezione: il fumettista Sio (30 aprile, ore 20:30 - info e prevendite qui). Si prosegue, grazie alla collaborazione con Anime Factory, con Millennium Actress, il capolavoro di Satoshi Kon, che torna al festival con una proiezione evento speciale. A presentare il film e a dialogare con il pubblico ci saranno i Criticoni – Francesco Alò, Mr. Marra e Victorlaszlo88 – insieme a Dario Moccia (venerdì 1 maggio, alle 19:30).
I premi di COMICON
Una spazio speciale nella rassegna è affidato sempre alla premiazione del Palmarés di COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La Giuria 2026 è composta da Big Mama, Alex Polidori, Caterina Guzzanti, Raffaele Alberto Ventura e dalla Presidente di Giuria Gabriella Giandelli. Il comico e autore televisivo Vincenzo Comunale presenta la cerimonia di premiazione. Già assegnato il Premio Speciale COMICON alla Carriera, che per questa edizione va al maestro Grzegorz Rosiński, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo, co-creatore della serie Thorgal con Jean Van Hamme e disegnatore realistico di grande eleganza pittorica.
Comicon OFF
Il COMICON Napoli esce dai suoi confini grazie all’ampia rassegna COMICON OFF, il fuori Festival di COMICON, che quest’anno porta in Italia per la prima volta una mostra dedicata a un maestro assoluto del fumetto, tra i più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo: Robert Crumb. La mostra dal titolo “Robert Crumb. Cattivi pensieri” sarà ospitata al Castel Nuovo (Maschio Angioino) dal 27 maggio al 31 agosto, grazie alla sinergia tra COMICON e il Comune di Napoli. Qui è disponibile il programma completo di COMICON OFF.