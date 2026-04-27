SACHI Milano, riapre la terrazza con vista sul Duomo

Nel cuore di Milano, al quarto piano di Palazzo Cordusio, SACHI Milano riapre la sua terrazza panoramica e si riconferma tra gli indirizzi più desiderati della città, con un rooftop che torna protagonista della stagione e invita a vivere Milano dall’alto tra aperitivi al tramonto e cene nel centro storico. Dalla terrazza si apre una vista diretta e scenografica sulla facciata del Duomo di Milano, presenza iconica che accompagna l’esperienza dal giorno alla sera, rendendola unica e immediatamente riconoscibile. Gli spazi si articolano in ambienti diversi e complementari, dalla counter experience più intima alla sala principale, fino alle aree private e alla terrazza, pensata sia per cene sedute sia per eventi speciali.

Con la riapertura, arriva il nuovo menù

Con la riapertura della terrazza, SACHI introduce anche il nuovo menu giapponese contemporaneo con twistpan-asiatico, una proposta che rinnova l’identità gastronomica del ristorante in chiave più dinamica e attuale, pensata per essere condivisa e vissuta con naturalezza.

La cucina interpreta il giapponese contemporaneo attraverso un equilibrio raffinato tra tecnica e creatività, arricchito da influenze pan-asiatiche che conferiscono varietà e ritmo al menu. L’esperienza si apre con i crudi, dove piatti come il maguro no usuzukuri con ponzu al tartufo e l’hamachi con soia umami esprimono precisione ed essenzialità, affiancati da proposte più contemporanee come ebi taco e capesante con mela verde e shiso. Il percorso prosegue con la robata, il cuore della cucina, dove la griglia giapponese a carbone esalta la materia prima attraverso cotture precise e sapori intensi, come nel black cod al den miso, nel baby chicken con miso e agrumi e nel wagyu A5 con funghi e sale affumicato. La proposta di sushi e sashimi riflette la purezza del gesto, con sashimi e nigiri moriawase e tagli pregiati come otoro, chutoro e akami, insieme a ricciola, branzino e crostacei.

A completare l’esperienza, i maki e i temaki spaziano dallo spicy tuna al wagyu & foie gras fino a interpretazioni più essenziali come salmone e avocado, mentre gli antipasti caldi chiudono il percorso con piatti che uniscono comfort e tecnica, come tempura di gamberi, gyoza di wagyu e foie gras e truffle hamburger sliders. Con la riapertura della terrazza e il nuovo menu, SACHI Milano si afferma come uno degli indirizzi più desiderati della città, dove la vista sulla facciata del Duomo e la cucina giapponese contemporanea con twist pan-asiatico si incontrano in un’esperienza pensata per chi cerca il modo più attuale di vivere Milano dall’alto.