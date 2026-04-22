Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Essere "tradwife influencer": devote a uomini che le disprezzano?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Praticano sui social una devota sottomissione ai mariti e alimentano un dibattito già acceso tra fautori e detrattori dei movimenti femministi in Europa e Usa. Ma se lo zelo domestico per le tradewife è una virtù, la controparte maschile non sembra riconoscerne il valore, come mostra un una nuova ricerca pubblicata su Psychology of Women Quarterly. Come spiega a Sky Tg24 Carolina Capria, scrittrice ed esperta di questioni di genere, "il problema non è la libera scelta ma la promozione di un modello universale"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ