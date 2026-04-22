Essere "tradwife influencer": devote a uomini che le disprezzano?

Praticano sui social una devota sottomissione ai mariti e alimentano un dibattito già acceso tra fautori e detrattori dei movimenti femministi in Europa e Usa. Ma se lo zelo domestico per le tradewife è una virtù, la controparte maschile non sembra riconoscerne il valore, come mostra un una nuova ricerca pubblicata su Psychology of Women Quarterly. Come spiega a Sky Tg24 Carolina Capria, scrittrice ed esperta di questioni di genere, "il problema non è la libera scelta ma la promozione di un modello universale"