Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Soft clubbing, ballare la domenica mattina tra house music e caffè

Gabriele Cavallaro

Gabriele Cavallaro

Matteo Curti

Un evento trasversale che accoglie le nuove generazioni ma anche chi, nonostante il tempo che passa inesorabile, non vuole smettere di ballare sotto cassa. Un progetto che, come ci ha raccontato Albertino, il direttore artistico di m2o, sta raccogliendo notevoli consensi perchè alla fine è "una vera e propria festa".

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ