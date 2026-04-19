Lifestyle
Soft clubbing, ballare la domenica mattina tra house music e caffè
Un evento trasversale che accoglie le nuove generazioni ma anche chi, nonostante il tempo che passa inesorabile, non vuole smettere di ballare sotto cassa. Un progetto che, come ci ha raccontato Albertino, il direttore artistico di m2o, sta raccogliendo notevoli consensi perchè alla fine è "una vera e propria festa".
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