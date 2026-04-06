Seconda vita al cioccolato: 10 ricette per riciclare l'uovo di Pasqua

Montate 4 tuorli con 80 g di zucchero fino a renderli cremosi, poi incorporate 250 g di mascarpone e 80 g di cioccolato fuso e intiepidito. A parte, montate 3 albumi a neve e uniteli delicatamente alla crema. Preparate una cioccolata calda densa con 300 ml di latte e 100 g di cioccolato, lasciatela raffreddare e usatela per inzuppare i savoiardi al posto del caffè. Formate gli strati alternando savoiardi e crema al cioccolato, e in superficie distribuite una ganache morbida fatta con 50 g di panna e 50 g di cioccolato. Lasciate riposare in frigo tutta la notte: il giorno dopo è ancora più buono.

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