Seconda vita al cioccolato: 10 ricette per riciclare l'uovo di Pasqua

Introduzione
Ogni anno la stessa storia: ci ritroviamo con più cioccolato di quanto riusciamo a mangiare in un colpo solo. Le uova di Pasqua finiscono dimenticate in un cassetto o consumate senza troppa ispirazione. Eppure il cioccolato, fondente o al latte che sia, è uno degli ingredienti più versatili che esistano in cucina: si scioglie, si emulsiona, si tosta, si grattugia, si infonde, e trasforma anche la preparazione più semplice in qualcosa di speciale.
Quello che devi sapere
Classico Budino di cioccolato
In un pentolino mescolate a freddo 500 ml di latte intero, 30 g di amido di mais e 60 g di zucchero. Scaldate a fuoco medio mescolando continuamente, e quando inizia ad addensarsi aggiungete 150 g di cioccolato tritato a pezzi. Continuate a mescolare finché il cioccolato è completamente sciolto e il budino è denso e lucido. Versate nelle coppette, lasciate raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigo per almeno un'ora. Prima di servire, una piccola presa di fleur de sel sopra esalta meravigliosamente il sapore del cioccolato.
Brownies fudgy
Fondete 200 g di cioccolato con 120 g di burro a pezzetti, mescolando fino a ottenere un composto liscio. A parte, sbattete 3 uova con 200 g di zucchero, poi unite il cioccolato fuso e infine 80 g di farina setacciata con un pizzico di sale. Versate in una teglia quadrata (circa 20x20 cm) foderata di carta da forno e cuocete a 175°C per 20-22 minuti. Il centro deve restare leggermente tremolante: raffreddandosi si compatta e diventa quella consistenza umida e quasi fondente che li rende irresistibili. Aggiungete 80 g di noci o nocciole nell'impasto se amate la croccantezza.
Granola al cioccolato
In una ciotola grande mescolate 300 g di fiocchi d'avena con 3 cucchiai di miele, 2 cucchiai di olio di semi e un pizzico di sale. Stendete su una teglia e tostate in forno a 170°C per 20-25 minuti, mescolando a metà cottura. Appena sfornata, ancora calda, unite 100 g di cioccolato tritato grossolanamente: si scioglierà parzialmente creando dei deliziosi grumi dorati. Lasciate raffreddare completamente prima di trasferire in un barattolo, dove si conserva per circa 2 settimane. Ottima con yogurt greco e banana.
Torta caprese
Fondete 200 g di cioccolato fondente con 150 g di burro. A parte, montate 4 uova con 180 g di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, poi incorporate il cioccolato fuso e 200 g di mandorle pelate e tritate finemente. Non serve aggiungere farina. Versate in una tortiera da 22 cm imburrata e cuocete a 170°C per 30-35 minuti: l'interno deve restare umido. Servite il giorno dopo, spolverata abbondantemente di zucchero a velo — è uno di quei dolci che migliora con il riposo.
Tiramisù al cioccolato
Montate 4 tuorli con 80 g di zucchero fino a renderli cremosi, poi incorporate 250 g di mascarpone e 80 g di cioccolato fuso e intiepidito. A parte, montate 3 albumi a neve e uniteli delicatamente alla crema. Preparate una cioccolata calda densa con 300 ml di latte e 100 g di cioccolato, lasciatela raffreddare e usatela per inzuppare i savoiardi al posto del caffè. Formate gli strati alternando savoiardi e crema al cioccolato, e in superficie distribuite una ganache morbida fatta con 50 g di panna e 50 g di cioccolato. Lasciate riposare in frigo tutta la notte: il giorno dopo è ancora più buono.
Crêpes con ganache
Per la ganache, scaldate 100 ml di panna liquida fino a sfiorare il bollore e versatela su 100 g di cioccolato tritato fine. Aspettate un minuto, poi mescolate dal centro verso l'esterno fino a ottenere una crema liscia e lucida. Per le crêpes, sbattete 2 uova con 250 ml di latte, 100 g di farina e un pizzico di sale, e cuocetele in padella antiaderente con un velo di burro. Farcite ogni crêpe con un cucchiaio abbondante di ganache, piegatela in quarti e servite con fragole fresche o una pallina di gelato alla vaniglia.
Dal dolce al salato: salsa mole messicana
Tostate in padella senza olio 2 peperoncini secchi (tipo ancho o mulato), poi ammollateli in acqua calda per 15 minuti. Frullateli con 200 g di pomodori pelati, 1 cipolla piccola rosolata, 1 spicchio d'aglio, mezzo cucchiaino di cumino, cannella in polvere e 60 g di cioccolato fondente tritato. Cuocete la salsa ottenuta in una casseruola con un filo d'olio per circa 20 minuti a fuoco basso, fino a che si addensa. È perfetta su pollo arrosto o tacchino: il cioccolato non si sente come tale, ma dà profondità e rotondità a tutta la salsa.
Risotto al cioccolato fondente, Barolo e rosmarino
Un primo piatto insolito ma elegante, in cui il cioccolato entra in mantecatura al posto di una parte del burro, dando al risotto una consistenza straordinariamente lucida e un sapore profondo e avvolgente. Scaldate 1 litro di brodo di carne e tenetelo caldo. In una casseruola larga, fate appassire mezza cipolla tritata finissima in 30 g di burro, poi tostate 320 g di riso Carnaroli per 2 minuti mescolando continuamente. Sfumate con 150 ml di Barolo o altro vino rosso strutturato e lasciate evaporare completamente. Aggiungete il brodo caldo un mestolo alla volta, aspettando che venga assorbito prima di aggiungere il successivo, e portate a cottura in circa 18 minuti. Fuori dal fuoco, mantecate con 20 g di burro freddo, 40 g di cioccolato fondente al 75% a pezzi e 40 g di Parmigiano grattugiato. Mescolate energicamente per un minuto fino a che il risotto è cremoso e lucido. Servite immediatamente con un rametto di rosmarino fresco e una macinata di pepe nero.
Filetto di maiale con salsa al cioccolato fondente e arancia
Un abbinamento classico della cucina francese e spagnola, dove il cioccolato fondente dà profondità e rotondità alla salsa senza renderla dolce. Prendete un filetto di maiale da circa 500 g, salatelo, pepatelo e rosolatelo in una padella con un filo d'olio e una noce di burro a fuoco vivace su tutti i lati, circa 3-4 minuti per lato, poi trasferitelo in forno a 180°C per 15 minuti. Nel frattempo, nella stessa padella sfumate con 100 ml di vino rosso corposo raschiando il fondo per recuperare i succhi di cottura. Aggiungete 150 ml di brodo di carne, la scorza grattugiata di mezza arancia e il suo succo, e lasciate ridurre a fuoco medio per 5 minuti. Fuori dal fuoco, sciogliete nella salsa 40 g di cioccolato fondente al 70% a pezzi, mescolando fino a ottenere una salsa lucida e vellutata. Aggiustate di sale e pepe.