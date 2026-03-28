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Lifestyle

Il soft power italiano nei Balcani? I fumetti

Ludovica Passeri

La mostra “Fumetto Made in Italy. Generazioni” a Belgrado esplora la storia della nostra “nona arte”, dalle origini sino ai giorni d’oggi, con un focus sull’influenza che ha avuto nei Balcani e in particolare in Serbia. Ad organizzarla Lucca Crea, Fumo di China e l’Istituto Italiano di Cultura, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia. Ecco perché personaggi come Alan Ford sono entrati a pieno titolo nell’immaginario collettivo del mondo ex jugoslavo e oggi sono più popolari che in Italia tra le nuove generazioni

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