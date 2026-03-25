Il nuovo libro di Claudia Conte su famiglia e futuro dei giovani

Presentato a Milano, il nuovo libro dell'autrice affronta il concetto di famiglia, “luogo in cui si formano le prime strutture delle nostre relazioni e si trasmettono modelli culturali spesso non messi in discussione”, ha detto la scrittrice. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Restituire centralità e dignità alle relazioni oggi è più che mai necessario" ascolta articolo

Claudia Conte torna con un nuovo romanzo, dal titolo “Dove nascono i silenzi”. Presentato a Milano, nell’ambito del progetto culturale promosso da Remind per rafforzare le relazioni all’interno delle famiglie e delle imprese, il nuovo libro dell'autrice affronta il concetto di famiglia, “luogo in cui si formano le prime strutture delle nostre relazioni e si trasmettono modelli culturali spesso non messi in discussione”, ha precisato la scrittrice. Al centro del romanzo, anche l'idea di comunità e il futuro dei giovani. A commentare il nuovo romanzo è stato anche il presidente della Regione Lombardia, che ha definito l'evento di presentazione un'occasione per “richiamare l'attenzione sul ruolo delle relazioni, della comunità e della responsabilità verso le nuove generazioni”.



Conte: “Il libro? Un invito a guardare ciò che resta implicito” Durante la presentazione del libro, l'autrice ha poi affrontato anche il tema del ruolo centrale dei figli e l’importanza della libertà e autonomia economica delle donne come primo passo per costruire una voce propria all’interno del nucleo familiare. “Con Dove nascono i silenzi ho voluto raccontare queste dinamiche non per offrire soluzioni facili, ma per invitare a guardare dentro ciò che resta implicito”, ha dichiarato Conte,m sottolineando che “solo riconoscendo i silenzi familiari e culturali possiamo trasformarli in parole e le parole in possibilità di libertà”.