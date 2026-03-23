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Umbria Antica Festival, il sapore della storia a Todi dal 27 al 29 marzo

Lifestyle

Tre giornate dedicate al mondo antico e ai suoi sapori: un viaggio nel tempo tra tradizioni, storie e cultura. Imperdibili e coinvolgenti incontri sulla Storia, pensati per tutti, e due serate d’autore a teatro con Giuseppe Pastore e Dario Fabbri, per vivere l’Antichità in prima persona

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Dal 27 al 29 marzo 2026 Todi ospita la quinta edizione di Umbria Antica Festival, tre giorni di lezioni divulgative, incontri con grandi studiosi e due serate teatrali dedicate al tema Il sapore della Storia. Il Festival invita a scoprire il mondo antico attraverso una delle sue esperienze più particolari e universali: il cibo, inteso non solo come nutrimento ma come chiave per comprendere potere, società e cultura. Tra filologia, archeologia, storia economica e antropologia, il pubblico potrà seguire interventi di studiosi italiani di fama, come Maurizio Bettini, Luana Toniolo, Filippo Coarelli e molti altri, approfondendo temi che spaziano dai banchetti romani alle tecniche di conservazione del cibo, fino alla storia locale dell’Umbria.

Teatro, libri e visite guidate tra passato e presente

Oltre agli incontri, il Festival propone due serate a teatro di grande qualità: venerdì 27 marzo Giuseppe Pastore racconta le grandi storie dello sport dalle origini olimpiche, mentre sabato 28 marzo Dario Fabbri affronta il tema della fame e del controllo delle risorse come fattore storico e geopolitico. Completano l’esperienza visite guidate ai principali siti archeologici di Todi e la Fiera del Libro con presentazioni di volumi in dialogo con gli autori, trasformando la città in un luogo dove passato e presente si incontrano attraverso gusto, conoscenza e cultura.

 

La locandina dell'evento

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