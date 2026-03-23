Umbria Antica Festival, il sapore della storia a Todi

Tre giornate dedicate al mondo antico e ai suoi sapori: un viaggio nel tempo tra tradizioni, storie e cultura. Imperdibili e coinvolgenti incontri sulla Storia, pensati per tutti, e due serate d’autore a teatro con Giuseppe Pastore e Dario Fabbri, per vivere l’Antichità in prima persona
Dal 27 al 29 marzo 2026 Todi ospita la quinta edizione di Umbria Antica Festival, tre giorni di lezioni divulgative, incontri con grandi studiosi e due serate teatrali dedicate al tema Il sapore della Storia. Il Festival invita a scoprire il mondo antico attraverso una delle sue esperienze più particolari e universali: il cibo, inteso non solo come nutrimento ma come chiave per comprendere potere, società e cultura. Tra filologia, archeologia, storia economica e antropologia, il pubblico potrà seguire interventi di studiosi italiani di fama, come Maurizio Bettini, Luana Toniolo, Filippo Coarelli e molti altri, approfondendo temi che spaziano dai banchetti romani alle tecniche di conservazione del cibo, fino alla storia locale dell’Umbria.
Teatro, libri e visite guidate tra passato e presente
Oltre agli incontri, il Festival propone due serate a teatro di grande qualità: venerdì 27 marzo Giuseppe Pastore racconta le grandi storie dello sport dalle origini olimpiche, mentre sabato 28 marzo Dario Fabbri affronta il tema della fame e del controllo delle risorse come fattore storico e geopolitico. Completano l’esperienza visite guidate ai principali siti archeologici di Todi e la Fiera del Libro con presentazioni di volumi in dialogo con gli autori, trasformando la città in un luogo dove passato e presente si incontrano attraverso gusto, conoscenza e cultura.