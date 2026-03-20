Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapereLifestyle
La fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria dal 19 marzo al 1° aprile 2026 offre uno spettacolo straordinario. Aperto tutti i giorni (inclusi i lunedì) dalle 7:30 alle 18:00 e, novità assoluta: aperture serali dalle 19:00 alle 23:00 per ammirare i ciliegi illuminati
La fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria dal 19 marzo al 1° aprile 2026 offre uno spettacolo straordinario. Aperto tutti i giorni (inclusi i lunedì) dalle 7:30 alle 18:00 e, novità assoluta: aperture serali dalle 19:00 alle 23:00 per ammirare i ciliegi illuminati.
Una sera sotto i ciliegi in fiore
Per la prima volta lo spettacolo dei ciliegi in fiore nei Giardini della Reggia anche di sera: un’esperienza suggestiva, ispirata alla tradizione giapponese dello Yozakura – la contemplazione notturna dei ciliegi in fiore – per vivere la magia della fioritura in un’atmosfera inedita e sorprendente. Durante le ore serali, fino alle 23, i cento ciliegi in fiore saranno illuminati da altrettante luci, trasformando i Giardini e dando vita a un’esperienza completamente nuova. Sarà così possibile vivere i ciliegi nell’arco dell’intera giornata, passando dalle luci naturali del giorno con l'evento “All’ombra dei ciliegi in fiore” fino all’atmosfera incantata dell’illuminazione notturna.
Un programma ricco di iniziative nei weekend
Alla luce naturale della primavera, i ciliegi rivelano tutta la delicatezza dei loro fiori rosa, disegnando un paesaggio luminoso e armonioso che dialoga con le geometrie del Parco Basso e con il profilo delle montagne che incorniciano la fioritura. Ad arricchire l’esperienza, un ricco programma di iniziative nei weekend: momenti musicali, laboratori, attività dedicate al benessere e alla creatività, momenti di intrattenimento. Sabato 21 e 28 marzo e domenica 22 e 29 marzo le attività iniziano dalla mattina, alle 9.30, con Yoga Flow e Yoga bimbi. Tutti i sabati e le domeniche, accompagnati da una guida, grandi e piccoli scopriranno la bellezza dei Giardini in fiore e realizzeranno un kakemoto di carta, un tradizionale pannello decorativo giapponese da appendere alla parete.
Momenti musicali
Sabato 28 e domenica 29 marzo la passeggiata tra i ciliegi sarà allietata da momenti musicali a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Torino. In tutti i weekend gli artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino dipingeranno en plein air, ma anche i visitatori potranno cimentarsi con i cavalletti a disposizione nei Giardini. Per una pausa e per ammirare la vista unica sulla Peschiera e sul maestoso panorama delle Alpi il Patio dei Giardini sarà aperto tutti i giorni con servizio di caffetteria e ristoro.