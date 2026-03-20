La fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria dal 19 marzo al 1° aprile 2026 offre uno spettacolo straordinario. Aperto tutti i giorni (inclusi i lunedì) dalle 7:30 alle 18:00 e, novità assoluta: aperture serali dalle 19:00 alle 23:00 per ammirare i ciliegi illuminati ascolta articolo

La fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria dal 19 marzo al 1° aprile 2026 offre uno spettacolo straordinario. Aperto tutti i giorni (inclusi i lunedì) dalle 7:30 alle 18:00 e, novità assoluta: aperture serali dalle 19:00 alle 23:00 per ammirare i ciliegi illuminati.

Una sera sotto i ciliegi in fiore Per la prima volta lo spettacolo dei ciliegi in fiore nei Giardini della Reggia anche di sera: un’esperienza suggestiva, ispirata alla tradizione giapponese dello Yozakura – la contemplazione notturna dei ciliegi in fiore – per vivere la magia della fioritura in un’atmosfera inedita e sorprendente. Durante le ore serali, fino alle 23, i cento ciliegi in fiore saranno illuminati da altrettante luci, trasformando i Giardini e dando vita a un’esperienza completamente nuova. Sarà così possibile vivere i ciliegi nell’arco dell’intera giornata, passando dalle luci naturali del giorno con l'evento “All’ombra dei ciliegi in fiore” fino all’atmosfera incantata dell’illuminazione notturna.

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Un programma ricco di iniziative nei weekend Alla luce naturale della primavera, i ciliegi rivelano tutta la delicatezza dei loro fiori rosa, disegnando un paesaggio luminoso e armonioso che dialoga con le geometrie del Parco Basso e con il profilo delle montagne che incorniciano la fioritura. Ad arricchire l’esperienza, un ricco programma di iniziative nei weekend: momenti musicali, laboratori, attività dedicate al benessere e alla creatività, momenti di intrattenimento. Sabato 21 e 28 marzo e domenica 22 e 29 marzo le attività iniziano dalla mattina, alle 9.30, con Yoga Flow e Yoga bimbi. Tutti i sabati e le domeniche, accompagnati da una guida, grandi e piccoli scopriranno la bellezza dei Giardini in fiore e realizzeranno un kakemoto di carta, un tradizionale pannello decorativo giapponese da appendere alla parete.





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