Sono dieci le finaliste selezionate dalla giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2028:



1. Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce

2. Ancona – Ancona. Questo adesso

3. Catania – Catania continua

4. Colle di Val d’Elsa (SI) – Colle28. Per tutti, dappertutto

5. Forlì – I sentieri della bellezza

6. Gravina in Puglia (BA) – Radici al futuro

7. Massa – La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia

8. Mirabella Eclano (AV) – L’Appia dei popoli

9. Sarzana (SP) – L’impavida. Sarzana crocevia del futuro

10. Tarquinia (VT) – La cultura è volo

Domani le audizioni

Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura. Ogni candidata avrà così la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata massima 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande da parte dalla Giuria. La pubblicità delle stesse, prevista dal bando, sarà garantita tramite trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della cultura.

La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 27 marzo 2026. Alla città vincitrice verrà assegnato da parte del Ministero della cultura un contributo finanziario di un milione di euro, per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel dossier di candidatura.