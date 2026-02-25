Offerte Sky
Lily King: "L'ironia? È nella vita prima che nella scrittura"

Filippo Maria Battaglia

L'ospite di "Incipit" di questa settimana è una delle più apprezzate scrittrici statunitensi. Che in questa intervista racconta la nascita del suo ultimo romanzo, "Cuore l'innamorato", e l'importanza dell'umorismo in una narrazione

I protagonisti del romanzo di cui parliamo nella nuova puntata di "Incipit" sono tre studenti: due ragazzi - Sam e Yash - brillanti, competitivi, quasi speculari; e una ragazza di grande talento, che proprio loro ribattezzeranno “Jordan”. Attorno a questo triangolo prende forma l'ultimo libro di Lily King, "Cuore l’innamorato", pubblicato in Italia da Fazi nella traduzione di Manuela Francescon. In questa intervista, King racconta la nascita del romanzo, l'importanza delle relazioni triangolari come "catalizzatore di una narrazione", il suo rapporto con l'ironia: "La vita - dice King - è ironica di per sé, ogni giorno è pieno di paradossi".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit -Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

