Il Museo dei sensi di Milano, dove gioco e scienza si incontrano

Lifestyle

Attraverso più di 30 installazioni, il museo offre un’esperienza multisensoriale unica e adatta ad ogni età, che accende la curiosità, favorisce la scoperta e incoraggia la partecipazione attiva, unendo divertimento e creatività

Esplorare i propri sensi attraverso più di 30 installazioni, in un’esperienza multisensoriale unica e adatta ad ogni età, che accende la curiosità, favorisce la scoperta e incoraggia la partecipazione attiva, unendo divertimento e creatività. È questo l’obiettivo del Museo dei   Sensi di Milano, in Viale Monte Grappa 10. Ogni sala del museo è dedicata a un tema e propone attività che suscitano curiosità e meraviglia, unendo gioco e scienza.

Tra le esperienze capaci di divertire e sorprendere grandi e bambini il labirinto di specchi, il letto di chiodi, la stanza dell’equilibrio, l’acqua levitante (che sembra sfidare la forza di gravità) e le stanze del gusto, dove odori e colori interferiscono coi sapori percepiti. Nel corso di tutta la visita, suoni, luci, colori e sensazioni tattili giocano coi sensi dei visitatori, a volte sorprendendoli e a volte ingannandoli.

 

Il percorso di visita

I visitatori accedono al percorso togliendosi le scarpe all'ingresso e indossando un paio di calzini speciali che brillano sotto la luce UV, per esplorare i pavimenti tattili del museo. Ogni biglietto include, oltre ai calzini, una Taste Box con tre sorprese per interagire con l’area dedicata al gusto.  Ciascuna visita svolta individualmente, in coppia o in gruppo, costituirà un'occasione per acquisire una nuova consapevolezza del proprio corpo e dei propri sensi intesi non solo come i cinque classicamente considerati -vista, udito, tatto, gusto, olfatto- ma anche equilibrio e capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio. Attraverso l'interazione e l'immersività i visitatori avranno modo di divertirsi, ampliare le proprie prospettive e le proprie conoscenze. 

