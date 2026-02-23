Offerte Sky
Essere "mollati": parapiglia esistenziali da lenire con la prevenzione

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

Una rottura sentimentale in adolescenza può trasformarsi in una bocciatura identitaria, aggravata dai social e dal senso di inadeguatezza. Più che medicalizzare il disagio, serve prevenzione: genitori e insegnanti, sostenuti da una psicologia competente, possono intercettare e arginare per tempo queste ferite

