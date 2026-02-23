Introduzione

L’Italia torna tra le mete più desiderate dai viaggiatori europei. A confermarlo è l’European Best Destinations, che anche per il 2026 ha pubblicato la sua classifica annuale basata su un sondaggio internazionale, pensato per intercettare gusti, abitudini e nuove tendenze del turismo europeo. Dopo un 2025 particolarmente deludente, con nessuna località italiana presente nella top 20, quest’anno il quadro cambia. Pur non conquistando il primo posto, l’Italia si impone come Paese più rappresentato in classifica, con sei destinazioni tra le migliori venti d’Europa. Ecco la classifica.