Introduzione
L’Italia torna tra le mete più desiderate dai viaggiatori europei. A confermarlo è l’European Best Destinations, che anche per il 2026 ha pubblicato la sua classifica annuale basata su un sondaggio internazionale, pensato per intercettare gusti, abitudini e nuove tendenze del turismo europeo. Dopo un 2025 particolarmente deludente, con nessuna località italiana presente nella top 20, quest’anno il quadro cambia. Pur non conquistando il primo posto, l’Italia si impone come Paese più rappresentato in classifica, con sei destinazioni tra le migliori venti d’Europa. Ecco la classifica.
Quello che devi sapere
Madrid guida la classifica
Sul primo gradino del podio della classifica 2026 si posiziona Madrid, scelta come migliore destinazione europea da oltre 127mila viaggiatori internazionali. La capitale spagnola si conferma una meta capace di unire patrimonio culturale, vitalità urbana e offerta turistica consolidata. Come sottolineato dai curatori della classifica, “ciò che distingue Madrid è il suo straordinario equilibrio: sofisticato ma accessibile, vivace ma vivibile”.
Il podio
Al secondo posto troviamo Nicosia (Cipro) definita “la destinazione culturale più sorprendente d'Europa, dove la storia incontra una nuova energia mediterranea”. Chiude il podio la “regione vinicola più straordinaria della Slovenia”: la regione della Stiria “dove paesaggi, cultura, gastronomia e vino si fondono in un'esperienza raffinata e profondamente autentica”.
In quarta posizione Verona
Subito fuori dal podio si colloca Verona, “la fuga più romantica d'Italia: senza tempo, elegante e dal fascino innato", che riporta l’Italia tra le prime posizioni della classifica 2026. La città viene premiata per il suo patrimonio storico e artistico, ma anche per la capacità di offrire un’esperienza urbana a misura di visitatore: “Verona rimane una delle mete più irresistibili per un weekend in città nel 2026. Raffinata, intima e immersa in una luce calda, la città fonde storia romana, bellezza rinascimentale, opera di fama mondiale e il ritmo rilassato della vita del nord Italia”.
Chiude la top 5 Parigi
In quinta posizione c’è Parigi, definita “la città più elegante del mondo”, che continua a mantenere un ruolo centrale nel panorama turistico europeo, confermandosi una delle destinazioni più riconoscibili e frequentate.
La top 7
Allargando lo sguardo alle prime dieci posizioni, la classifica alterna grandi città a destinazioni meno note. Al sesto posto si trova Camara de Lobos (Madeira, Portogallo), definita una tra le “destinazioni più irresistibili d'Europa, dove l'anima di Madeira prende vita”. Segue in settima posizione Alacati (Turchia), località apprezzata a livello internazionale anche per il windsurf, descritta come “una delle mete costiere più ambite del Mediterraneo”.
La top 10
All’ottavo posto torna l’Italia con Burano, indicata come “una delle mete più irresistibili d'Europa: romantica, autentica, elegante e naturale, esattamente il tipo di luogo che ci ricorda perché abbiamo tutti bisogno di più colore nelle nostre vite”. In nona posizione si colloca Lisbona (Portogallo), una città “senza tempo, luminosa, irresistibilmente viva”. Chiude la Top 10 Almeria (Andalusia) che “si distingue nel 2026 come una delle mete costiere più rilassanti d'Europa”.
La top 20: l’Italia è il Paese più rappresentato
È nella Top 20 che emerge con maggiore evidenza il peso dell’Italia nella classifica 2026. Sono sei le località italiane presenti: Burano, Cefalù, Bosa, Ravello, Isola di Procida e Taormina.
Dall’11esima alla 20esima posizione la classifica prosegue così:
11ª Stavanger;
12ª Costa Vicentina;
13ª Ano Koufonissi (Grecia);
14ª Begur;
15ª Cefalù;
16ª Avlemonas (Citera);
17ª Bosa;
18ª Ravello;
19ª Isola di Procida;
20ª Taormina.
Che cos’è la classifica “European Best Destinations 2026”
L’European Best Destinations 2026 è una classifica annuale basata sui voti dei viaggiatori, pensata per indicare le mete europee più desiderate dell’anno e mettere in luce i principali trend del turismo, dalle città d’arte alle località di mare, fino alle destinazioni più green o meno affollate. L’edizione 2026 si basa sulle preferenze espresse da oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 Paesi.