Leonardo Colombati: "Il romanzo? Nasce sempre dall'ignoto"

All’inizio del romanzo di cui parliamo oggi c’è un treno che dall’Est viaggia verso l’Europa occidentale. Su quel treno c’è un ragazzo di diciott’anni: si chiama Vasilij Kozlov, è nato a San Pietroburgo ed è figlio di un magnate delle miniere e di una “donna sottile come un cetriolo e di natura tirannica”. È lui il protagonista di "Non vi sarà più notte", il nuovo romanzo di Leonardo Colombati pubblicato da Mondadori. Durante quel viaggio - siamo nel 1900 - Vasilij ha una racchetta in mano ed è pronto a sfidare, con il suo reggimento, le altre nazioni europee in una partita di tennis. Da quasi un secolo, infatti, in questo romanzo di Colombati, le dispute internazionali non si risolvono più con le guerre, ma con i tornei sportivi. Basta poco però perché questo mondo e questa fiducia comincino a incrinarsi: un incontro inatteso, una partita che non è solo sport, una deviazione che si trasforma in un lungo attraversamento in cui si avvicendano gangster, venditori di pozioni magiche, astrofisici e galeotti. Nella nuova puntata di "Incipit", Colombati racconta il suo romanzo e, nel farlo, si sofferma sull'importanza delle deviazioni e degli accidenti nella nascita di una storia, sulla sana diffidenza per le idee e sull'importanza dell'ignoto: "Non c'è consiglio peggiore, per un giovane scrittore, che dirgli: 'scrivi solo di ciò che conosci' - dice Colombati - Bisogna andare all'avventura, studiare, visitare con la fantasia paesi dove non si è mai stati".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.