Ève Guerra: “Sono uscita dalla depressione grazie alla scrittura”

La scrittrice di origine italiana, vincitrice in Francia del premio Goncourt Opera Prima nel 2024, racconta il suo romanzo di ispirazione autobiografica, "Rimpatrio", edito da Gramma Feltrinelli. "È un libro sulla perdita degli altri, sul senso di colpa, sulla morte di un padre, è vero, ma è anche un libro sulla vocazione letteraria, sulla letteratura che mi ha salvato"