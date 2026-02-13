Roma a San Valentino, dieci cose romantiche da fare nella Città Eterna

Introduzione
Se vivete a Roma o siete in città per San Valentino, quale momento migliore per condividere una giornata romantica immersi in un luogo senza tempo. Dunque, cosa fare nella città eterna il 14 febbraio? Ecco 10 idee per rendere speciale la vostra festa degli innamorati.
Quello che devi sapere
Vintage Romance at the Aleph
L’Aleph Rome Hotel, situato nel cuore della Capitale, invita gli innamorati a vivere un’esperienza esclusiva ispirata al fascino senza tempo del passato. Il viaggio sensoriale inizia nel mondo del benessere, con un’esperienza dedicata alla coppia presso Le Caveau by Narducci Hair & Spa. Per la sera più romantica dell’anno, venerdì 14 febbraio dalle ore 20:00, l’Aleph propone poi una cena speciale ideata dallo chef Carmine Buonanno. Per gli amanti della mixology invece l’aperitivo con il signature cocktail ideato per l’occasione dal Restaurants and Bars Manager è targato Lorenzo Politano. La struttura offre la possibilità di completare l’esperienza con un soggiorno nelle sue eleganti camere e suite, per vivere una notte fuori dal tempo nel cuore della Città Eterna.
Al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel
Se la tradizione del 14 febbraio è legata soprattutto alla celebrazione delle coppie romantiche, nasce oggi l’idea di leggere questa festa come un’occasione conviviale da vivere con i propri amici, ridefinendo il concetto di affetto e divertimento. È così che il San Valentino al Rome Cavalieri abbraccia lo spirito del Palentine e Galentine: il primo termine deriva dalla fusione della parola “Pal” (in gergo inglese “amico”), mentre il secondo della parola “Gal” (ragazza, donna), con “Valentine”. Un invito a festeggiare in allegria, celebrando l’affetto non solo in due, ma anche in piccoli gruppi di amici e coppie. La festa degli innamorati diventa così un evento di amicizia e convivialità, tra legami autentici, sorrisi ed esperienze condivise. Nulla di meglio, dunque, che trascorrere questa giornata al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, tra relax alla spa, brindisi al Tiepolo Lounge e un’indimenticabile cena al Ristorante Uliveto o al tre stelle Michelin La Pergola. Benessere, Arte e Dolce Vita: l’esperienza che inizia al Cavalieri Grand Spa Club, dove ciascun ospite potrà definire il proprio percorso benessere costruendolo su misura in totale libertà.
Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant
Cena romantica al Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant con musica dal vivo. Il locale situato settimo piano di Via Emilio Morosini 27, propone a San Valentino una serata accompagnata dalla voce di Roberta Vaudo. La cena prevede un menù fisso di 75 euro a persona. Si consiglia la prenotazione. Per ulteriori informazioni @visitatrastevere
Cena e serata danzante da Angelineria
In questo luogo attraversato da un tempo che sembra essere sospeso, Angelina maneggia con cura le antiche ricette custodite di generazione in generazione, affonda le sue mani nella farina e con gesti rituali e sapienti impasta il pane, le fettuccine, i dolci. È così che si prende cura degli ospiti che accoglie nella sua "casa". Nel ristorante romano e nel cocktail bar i commensali assaporano il cibo preparato con arte e sapienza, si incrociano volti e sguardi, si orchestrano narrazioni, si creano legami, si nutrono relazioni, si vive un’esperienza conviviale umanamente e culturalmente ricca. Per una cena di San Valentino diversa dal solito, si consiglia la prenotazione. Dalle 21.3o Dj set a cura di Lorenzaccio Dj
Giulietta e Romeo: stai leggero nel salto di Roberto Latini
Il Teatro Basilica propone per il 14 febbraio una rilettura intensa e contemporanea di una delle storie d’amore più conosciute del mondo. Un concerto scenico dalla tragedia di Shakespeare, costruito attraversando le poche scene in cui Romeo e Giulietta sono insieme. Cinque quadri suonati nelle parole che Romeo dice a Giulietta e quelle che Giulietta dice a Romeo. Loro due soli. Si consiglia l'acquisto del biglietto online.
Awakening | Il tutto nel nulla di Andrea Molinari alla Casa del Jazz
Il chitarrista e compositore marchigiano Andrea Molinari presenta alla Casa del Jazz Awakening | Il tutto nel nulla, il suo ultimo disco pubblicato dalla prestigiosa etichetta statunitense Ropeadope. Un concept album che esplora il mondo attraverso lo sguardo dell’infanzia, dove la chitarra del leader diventa voce narrante di piccole stanze sonore aperte sull’infinito. Un’idea di classe per un San Valentino intimo e stimolante. Appuntamento il 14 febbraio alle 19.30, Sala concerti “Armando Trovajoli”.
Il cielo degli innamorati al Planetario di Gabriele Catanzaro
Un viaggio di una notte intera sotto il cielo del planetario di Roma per ripercorrere, nel firmamento di un anno intero, storie di innamorati celesti provenienti da varie culture del mondo. Quattro racconti provenienti da quattro luoghi diversi della Terra che uniscono la visione del cielo, l'astronomia e i sentimenti dei popoli, per svelare un repertorio di passioni che ogni notte si consuma e si rinnova sulle nostre teste. Per l'acquisto dei biglietti consultare il sito ufficiale del Planetario.
RomAmor 2026
RomAmor 2026 è il programma ufficiale promosso da Roma Capitale con visite guidate, attività artistiche, itinerari e appuntamenti nei musei e nei luoghi storici della città legati dal tema dell’amore dal 13 al 22 febbraio. Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale della città.
Ponte Milvio e Giardino degli Aranci
Per i tradizionalisti e gli inguaribili romantici si consiglia, infine, Ponte Milvio al tramonto, famoso per la tradizione dei lucchetti nata dal romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. E una passeggiata di mezzanotte per scoprire cosa si nasconde nella serratura del portone che introduce alla Villa del Priorato del Sovrano Ordine di Malta. Quest'ultimo si trova nel pressi del Giardino degli Aranci nella Piazza dei Cavalieri di Malta, progettata dal celebre incisore Giovan Battista Piranesi nel 176.
Visite culturali gratuite
Qualora foste alla ricerca di attività romantiche e culturali gratuite, la Città Eterna offre diverse possibilità, tra cui: Museo delle Mura, Museo della Repubblica Romana, Museo di Casal de’Pazzi, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Casa Museo Alberto Moravia.