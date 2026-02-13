Roma a San Valentino, dieci cose romantiche da fare nella Città Eterna

Se la tradizione del 14 febbraio è legata soprattutto alla celebrazione delle coppie romantiche, nasce oggi l’idea di leggere questa festa come un’occasione conviviale da vivere con i propri amici, ridefinendo il concetto di affetto e divertimento. È così che il San Valentino al Rome Cavalieri abbraccia lo spirito del Palentine e Galentine: il primo termine deriva dalla fusione della parola “Pal” (in gergo inglese “amico”), mentre il secondo della parola “Gal” (ragazza, donna), con “Valentine”. Un invito a festeggiare in allegria, celebrando l’affetto non solo in due, ma anche in piccoli gruppi di amici e coppie. La festa degli innamorati diventa così un evento di amicizia e convivialità, tra legami autentici, sorrisi ed esperienze condivise. Nulla di meglio, dunque, che trascorrere questa giornata al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, tra relax alla spa, brindisi al Tiepolo Lounge e un’indimenticabile cena al Ristorante Uliveto o al tre stelle Michelin La Pergola. Benessere, Arte e Dolce Vita: l’esperienza che inizia al Cavalieri Grand Spa Club, dove ciascun ospite potrà definire il proprio percorso benessere costruendolo su misura in totale libertà.

Ristorante Uliveto, Roma