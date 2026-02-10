Offerte Sky
Lifestyle

La cultura del copia-incolla: abbiamo smesso di inventare il futuro?

Michele Boroni
Tra nostalgia commerciale e algoritmi della viralità, l'industria culturale si è bloccata in un loop. Esistono ancora vie d'uscita per la creatività? Un saggio americano analizza e prova a fornire una soluzione

