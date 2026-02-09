Offerte Sky
Lifestyle

Il disagio dei nostri figli: come si sentono meno "sbagliati"

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
Quando i ragazzi si sentono inadeguati non sembrano tendere al bene comune, perché si sentono fuori dal perimetro dei possibili beneficiari. Quando le cose vanno male a tutti e le difficoltà si universalizzano ci si sente meno fuori posto. Domandiamoci se il modo migliore per reagire è la semplice repressione dei comportamenti errati

