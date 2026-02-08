Lifestyle
20 anni di Wattpad e del sogno di democratizzare l’editoria
La storia di questa piattaforma di scrittura e lettura sociale, lanciata nel 2006 in Canada, è quella di una scommessa sul futuro dei libri e di un ingegnere di Toronto con la passione per la letteratura. Oggi la sua creatura non è solo una riconosciuta fabbrica di bestseller editoriali, ma rappresenta il luogo in cui una generazione si è formata
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi