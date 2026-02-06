Carnevale 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere

Tra carri in maschera, travestimenti e costumi popolari, nel capoluogo partenopeo questa tradizione ha conservato il suo sapore più autentico. Soprattutto per le strade della città

Napoli si prepara a festeggiare il Carnevale 2026. Tra carri in maschera, travestimenti e costumi popolari, nel capoluogo partenopeo questa tradizione ha conservato il suo sapore più autentico. Soprattutto per le strade della città. Quest'anno, l'inizio del Carnevale è fissato per il 12 febbraio, che coincide con il giovedì Grasso. Mentre il clou dei festeggiamenti si terrà tra sabato 14 e martedì 17. Emblema del Carnevale napoletano è senza dubbio Pulcinella: non è solo maschera, ma un personaggio simbolico, capace di raccontare il carattere profondo di Napoli.

Il Carnevale nei quartieri

Il Carnevale di Napoli non si concentra in una sola grande principale sfilata, ma si festeggia nei quartieri della città. Nei Quartieri Spagnoli, a Spaccanapoli o intorno a San Gregorio Armeno, si respira un’atmosfera vivace fatta di spettacoli di strada e di animazione popolare. Anche il cibo è protagonista: dal sanguinaccio dolce alla lasagna di Carnevale, sono diverse le tradizioni gastronomiche che caratterizzano questo periodo a Napoli.

Carnevale di Scampia

Il Carnevale di Scampia, giunto quest'anno alla sua 44esima edizione, è diventato un appuntamento importante per il quartiere, anche come occasione di socialità e di riscatto collettivo. Nasce infatti dall’impegno degli abitanti di Scampia, delle associazioni e dei centri culturali della zona: una tradizione popolare che contribuisce anche all’identità del quartiere. Il corteo è previsto per la domenica di carnevale: il 15 febbraio 2026, con partenza alle ore 10:00 da via Monte Rosa 90/b.

Carnevale di Saviano

Anche il Carnevale di Saviano, molto partecipato, non ha perso negli anni la sua anima profondamente popolare. Si tratta di uno degli appuntamenti più seguiti di febbraio in Campania. Gli eventi si svolgono principalmente nel centro urbano di Saviano, con appuntamenti collocati lungo le vie principali della città, le piazze centrali e il Piazzale E. De Nicola.

Carnevale di Palma Campania

Molto sentito in Campania è anche il Carnevale di Palma Campania, uno dei più originali della zona. Si tratta di una vera e propria competizione artistica dove protagonoste sono le quadriglie, gruppi che rappresentano i diversi rioni o associazioni del paese. Ogni quadriglia prepara per mesi uno spettacolo completo fatto di musica, canto, ballo e costumi. Quest’anno saranno fruibili anche tre tribune, installato per che vuole di godersi lo spettacolo delle quadriglie da seduto. La musica è protagonista.

Il Carnevale Sonico Napoletano

Dal 13 al 17 febbraio 2026 torna anche SOTTENCOPPA – Carnevale Sonico Napoletano, il festival promosso dal Comune di Napoli. Dopo tre edizioni e oltre 50 artisti provenienti da ogni parte del mondo, quest'anno SOTTENCOPPA ha chiamato a raccolta più di 80 fra musicisti e performer provenienti da 12 Paesi, oltre che da Napoli e da vari luoghi della Campania, per dar vita a una grande manifestazione culturale. La rassegna attraverserà Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e Piazza Municipio.