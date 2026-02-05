All’evento internazionale dedicato al mondo della pasticceria, della panificazione e del caffè, l’azienda italiana ha messo al centro Martini Professional, un ecosistema di brand e soluzioni pensato per affiancare i professionisti in ogni fase del loro lavoro. “Il punto di partenza è sempre l’ascolto del mercato e dei nuovi consumi, sempre più orientati al benessere, al plant based e a proposte inclusive”, ha spiegato Carlo Oldani, Group Marketing Director di Unigrà. Senza dimenticare la sostenibilità ascolta articolo

Anche quest’anno a Rimini è andato in scena, dal 16 al 20 gennaio, SIGEP World, evento di respiro internazionale dedicato al mondo della pasticceria, della panificazione e del caffè. Fra i protagonisti non è mancata Unigrà, la cui partecipazione ha confermato la volontà dell’azienda di accompagnare i professionisti in un percorso di crescita continua, anticipando i trend e trasformandoli in soluzioni di valorem, in un momento di confronto, ispirazione e scoperta, dove innovazione e know-how si sono incontrati per disegnare il futuro del settore. E per Unigrà al centro della presenza in fiera, ancora una volta, c’è stato Martini Professional: un ecosistema di brand e soluzioni pensato per affiancare i professionisti in ogni fase del loro lavoro, dalla creatività alla performance, fino alla gestione quotidiana del laboratorio e del punto vendita.

Un’offerta integrata, tra continuità e nuove prospettive La partecipazione a SIGEP 2026 ha rappresentato per Unigrà l’occasione per rafforzare ulteriormente una visione a 360° che abbraccia tutte le principali categorie del dolce e del salato. Dai grassi e dalle creme professionali al cioccolato, dal gelato al frozen bakery, l’azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per proporre soluzioni affidabili, versatili e in linea con i trend emergenti. E un’attenzione particolare è stata rivolta, come già nelle edizioni precedenti, ai grandi temi che stanno ridisegnando il settore: plant-based, benessere, pulizia dell’etichetta, ottimizzazione dei processi e valorizzazione dell’esperienza di consumo.

Martini Gelato tra plant based, zero zuccheri aggiunti ed esperienze gourmet Martini Gelato ha aperto il 2026 con un focus forte sul segmento “senza zuccheri aggiunti” con diverse nuove proposte e ha arricchito la sua offerta plant based. La linea Orasì Gelato 100% vegetale si amplia con due novità: Orasì Zer’Ho , nuova miscela liquida UHT per un gelato sorprendentemente cremoso e ricco di gusto, senza zuccheri aggiunti;

, nuova miscela liquida UHT per un gelato sorprendentemente cremoso e ricco di gusto, senza zuccheri aggiunti; Orasì Avena Gusto Tiramisù, base pronta all’uso che interpreta in chiave vegan il dessert più amato al mondo. Fa il suo debutto anche la Eden Collection, con nuove combinazioni dal gusto “paradisiaco”. In particolare, Bora Bora Chocolate si affianca a Dubai Chocolate, arricchendo la proposta con una base completa al cioccolato bianco e mango da rifinire con Brunella CROK Bora Bora, crema al cocco con inclusioni croccanti di pasta kataifi. Arriva poi un grande classico in chiave moderna: Vintage Kiss, che ammicca al gusto croccante dei mitici gelati dell’Algida. Amarena e amaretto si incontrano in una proposta dal fascino senza tempo, sempre attuale. Novità inoltre per i più piccoli con Bluballù, il draghetto del gelato naturale: una reinterpretazione del celebre gusto blu, da oggi senza lattosio e senza glutine. La sua colorazione chiara e brillante deriva naturalmente dalla spirulina, rendendolo ideale non solo per coni e coppette ma anche per milkshake e torte gelato, aggiungendo vivacità alla vetrina. A completare il quadro delle novità, la gamma GRAN dedicata alle basi complete alla frutta, insieme ad altre proposte in varie categorie.

Master Martini, soluzioni su misura per Bakery & Pasticceria Nel mondo Bakery e Pasticceria, Master Martini presenta una gamma rinnovata all’insegna di efficienza, qualità e semplificazione operativa. Tra le novità spicca FiorFiore DolceUnico, il nuovo mix completo in polvere con lievito naturale per lievitati da ricorrenza e consumo quotidiano: una soluzione versatile che non richiede farina aggiunta ed elimina i margini di errore, garantendo freschezza prolungata, struttura soffice e aromi tipici dei grandi lievitati. Assicura risultati costanti su panettoni, pandori, colombe, veneziane, pan brioche e viennoiserie, ottimizzando tempi e processi in laboratorio. Si amplia inoltre la gamma dei mix per pasticceria con FiorFiore Brownie Choco Dark, semilavorato dedicato alla realizzazione del tipico brownie americano, caratterizzato da struttura morbida e intenso gusto di cioccolato. La ricetta abbina 38% di cioccolato in polvere e 24% di scagliette di cioccolato fondente Ariba, garantendo ottima tenuta delle inclusioni, freschezza prolungata e risultati costanti, riducendo al contempo tempi di lavorazione. Novità anche per il formato, da 5 kg. Parallelamente, Master Martini avvia un percorso di razionalizzazione della gamma dei miglioratori e coadiuvanti, per offrire prodotti più performanti e calibrati anche in funzione del processo produttivo (diretto o indiretto), rispondendo alle esigenze operative dei laboratori moderni.

Master Martini e l’evoluzione delle creme spalmabili Grande attenzione è riservata anche all’evoluzione del mondo delle creme spalmabili professionali, con l’ampliamento della famiglia Gran Caravella. Accanto alla nuova ricetta Gran Caravella Nutix - che valorizza l’incontro tra tre diverse tipologie di frutta secca legate alla tradizione italiana (nocciola, pistacchio e mandorla) - ha debuttato una proposta sempre più inclusiva, con varianti allergen free e referenze vegan, formulate per rispondere alle esigenze di consumatori vegani, intolleranti e allergici, senza rinunciare a gusto, struttura e prestazioni. Nuova formulazione anche per Gran Caramello, la crema spalmabile postforno dal caratteristico gusto toffee, affiancata dalla novità Gran Caramello Salato. Rientrano infine in gamma le creme idrate Hydrall, le glasse a specchio Mirall e le gelatine Brill. Un percorso che testimonia l’impegno di Martini Professional nello sviluppare soluzioni contemporanee, capaci di coniugare artigianalità, innovazione e responsabilità, offrendo ai professionisti strumenti concreti per interpretare i trend e ampliare la propria offerta.

Martini Frozen: evoluzione dell’offerta e nuove ispirazioni di gusto A SIGEP 2026, Martini Frozen si è presentata con un’offerta ulteriormente arricchita, che punta a rafforzare le gamme già esistenti e ad ampliare il ventaglio di soluzioni dedicate ai professionisti della colazione, della pasticceria e dell’hôtellerie. La linea degli sfogliosi è protagonista di un ampliamento che ne valorizza la versatilità, grazie a nuovi abbinamenti e farciture capaci di interpretare i gusti contemporanei e le richieste di un consumatore sempre più curioso ed esigente. Anche la gamma dei fagottini si evolve, accogliendo varianti ispirate alle tendenze del momento, tra cui un’inedita proposta dal gusto “Dubai Chocolate”, pensata per sorprendere e stimolare la creatività degli operatori. Prosegue inoltre lo sviluppo della linea dei croissant OraSì, che si arricchisce di nuove referenze realizzate con le bevande 100% plant-based, confermando l’impegno di Unigrà nel mondo vegetale e nel fuoricasa contemporaneo. Accanto a queste novità, Martini Frozen amplia anche la proposta “senza zuccheri aggiunti”, introducendo nuove farciture studiate per rispondere alla crescente domanda di prodotti più leggeri, senza rinunciare al gusto e alla qualità. Completa il quadro una nuova gamma di muffin, sia in formato grande che mini, declinata in versioni dolci e salate e pensata per valorizzare l’abbinamento con le creme spalmabili Master Martini, offrendo soluzioni pratiche e ad alto valore aggiunto per diversi momenti di consumo. SIGEP 2026 ha segnato infine un passaggio strategico per il brand con la presentazione di una nuova linea di Dessert Frozen, una categoria che arricchisce l’offerta dolce Martini Frozen e amplia le opportunità per il canale horeca. Una gamma progettata per coniugare qualità sensoriale, praticità di servizio e costanza del risultato, con soluzioni pensate per diversi momenti di consumo e format di somministrazione. Un’evoluzione che rafforza ulteriormente il ruolo di Martini Frozen come partner affidabile e innovativo per il professionista.

Martini Cioccolato: ricerca, inclusività e nuove interpretazioni del gusto A SIGEP 2026, Martini Cioccolato ha rafforzato il proprio posizionamento come partner di riferimento per i professionisti del cioccolato e della pasticceria, presentando un percorso di innovazione che mette al centro qualità della materia prima, versatilità applicativa e attenzione alle nuove esigenze di consumo. Tra le novità più significative spiccano nuove interpretazioni della gamma Ariba, come il cioccolato gianduia al latte ad alta percentuale di nocciola, pensato per offrire un gusto intenso e una lavorabilità ottimale nelle preparazioni artigianali, e il cioccolato latte e caramello, studiato per venire incontro alle esigenze dei clienti che cercano sempre più nuove idee al caramello. Nel catalogo 2026 entrano anche le nuove barrette di cioccolato fondente che si caratterizzano per essere termostabili e per il bilanciato gusto di cacao e zucchero, ideali per realizzare i pain au chocolat.

Carlo Oldani, Group Marketing Director Unigrà “La presenza di Unigrà a SIGEP 2026 è stata l’occasione per raccontare un’idea di innovazione concreta, vicina al lavoro quotidiano dei professionisti. Un’innovazione che non riguarda solo il prodotto in sé, ma il modo in cui gelatieri, pasticceri e operatori bakery possono lavorare meglio, con più libertà creativa e maggiore semplicità”, ha spiegato Carlo Oldani, Group Marketing Director di Unigrà. “Il punto di partenza è sempre l’ascolto del mercato e dei nuovi consumi, sempre più orientati al benessere, al plant based e a proposte inclusive. Per il mondo delle gelaterie, nascono soluzioni come Orasì Zer’Ho e Orasì Avena Gusto Tiramisù, basi liquide pensate per ampliare l’offerta vegetale senza rinunciare al gusto - ha aggiunto Oldani - Inoltre, con la Eden Collection e il gusto Bora Bora Chocolate, Martini Gelato ha lavorato su esperienze sensoriali riconoscibili e contemporanee. Bluballù si rinnova per parlare anche ai più piccoli, oggi in una versione ancora più accattivante”. “In pasticceria, FiorFiore DolceUnico interpreta il bisogno di affidabilità e praticità. Le nuove creme spalmabili Gran Caravella Nutix e Gran Caramello Salato nascono per stimolare la creatività in laboratorio e nel punto vendita. Infine, i croissant surgelati OraSì 100% plant based di Martini Frozen raccontano nuove occasioni di consumo - ha concluso Oldani - SIGEP 2026 ha confermato il ruolo di Unigrà come partner che affianca i professionisti, trasformando le tendenze in soluzioni semplici e utilizzabili ogni giorno”.

Unigrà fra mercato e innovazione Unigrà è un’azienda italiana integrata che opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati destinati alla produzione alimentare, in particolare dolciaria. Questo know how sui grassi, maturato e coltivato in quella che oggi è una delle raffinerie più grandi d’Europa, “ci consente di essere all’avanguardia qualitativamente in moltissime categorie ove la matrice grassa fa la differenza come i surrogati e le creme vegetali, oltre ai prodotti già citati - spiega l’azienda - Negli anni la gamma si è ampliata ed oggi siamo anche tra i più significativi produttori italiani di cioccolato, sfarinati, burro tecnico destinato alla pasticcieria e bevande vegetali. In molti di queste categorie abbiamo raggiunto una rilevanza mondiale”. “Grazie a questa gamma ampia e completa di prodotti operiamo in 5 canali: Industria, Pasticcieria, Gelateria, HoReCa e canale retail. Inoltre, grazie ad un processo di internazionalizzazione che ha accelerato negli ultimi anni, esportiamo quasi la metà della nostra produzione in oltre 100 paesi, in 30 dei quali abbiamo anche una nostra filiale - prosegue Unigrà - Questa presenza globale ci espone ad una concorrenza estremamente forte, sia con grandi industrie alimentari sia con piccoli produttori locali che fanno del prezzo la loro principale leva competitiva e ci stimola ad avere una componente di innovazione davvero elevata. Gli stimoli per lo sviluppo di nuovi prodotti arrivano sia dalla nostra presenza globale, che ci permette di intercettare prima di altri i trend alimentari ma anche dal lavoro quotidiano che facciamo con i nostri clienti del canale industria con i quali sviluppiamo prodotti customizzati”. “L’innovazione e la qualità dei nostri prodotti sono i due elementi che costituiscono il dna della nostra azienda - conclude Unigrà - con l’ambizione di rappresentare al meglio l’eccellenza italiana del settore alimentare in tutto il mondo”.