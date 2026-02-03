Supergirl, un'antologia con una storia di Francesca Michielin

La musicista realizzerà il soggetto della storia italana inclusa nel volume a fumetti di 184 pagine in uscita il prossimo 2 giugno. A completare il team la sceneggiatrice Irene Marchesini e la disegnatrice Federica Croci ascolta articolo

DC ha annunciato Supergirl: Il mondo, una nuova antologia cartonata che mette sotto i riflettori la Ragazza d’Acciaio attraverso storie realizzate da scrittori e artisti provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo. Panini Comics porta Supergirl in Italia con una storia imperdibile: su soggetto di Francesca Michielin, sceneggiatura di Irene Marchesini e disegni di Federica Croci, la forza della supereroina viene celebrata in tutte le sue sfumature.

Una Supergirl per ogni luogo Supergirl è da sempre una delle Supereroine DC più ispiratrici, simbolo di speranza, resilienza e compassione. In uscita in contemporanea mondiale (day-and-date) il 2 giugno 2026, Supergirl: Il mondo invita lettrici e lettori a scoprire la Ragazza d’Acciaio attraverso la lente di culture, paesaggi e tradizioni creative internazionali. In questa nuova antologia, creatori di tutto il mondo esplorano il modo in cui la storia di Kara Zor-El risuona oltre i confini e le culture, e come la sua missione di proteggere il suo pianeta adottivo assuma un significato nuovo se osservata da una prospettiva globale. Ogni capitolo presenta una storia autoconclusiva ambientata nel Paese che l’ha realizzata, spaziando da avventure dal respiro urbano a racconti epici e mitologici. Nel loro insieme, queste storie compongono un ritratto di Supergirl che è al tempo stesso universale e profondamente personale.

I precedenti con Batman, Joker Superman "Dopo Batman, Joker e Superman, sarà Supergirl la grande protagonista dell’antologia 'Il Mondo' e come ogni anno noi di Panini Comics proporremo ai fan DC una squadra eccezionale per la storia italiana. Per il soggetto siamo partiti da una grande artista: musicista, autrice, cantante, entertainer nonché grande appassionata di fumetti: Francesca Michielin. Questo straordinario talento uscirà dal perimetro del mondo musicale e del suo linguaggio universale per portare le sue idee narrative alla penna di scrittrice di Irene Marchesini e al delicato stile di disegno di Federica Croci. Questo trio all-girl darà vita a una Supergirl a fumetti che non avete mai avuto il piacere di conoscere e che vi sorprenderà" sono le parole di Marco Marcello Lupoi, Executive Director of Licensing and Publishing Panini Comics.

Le dichiarazioni del team italano Per Francesca Michielin, “scrivere una storia per Supergirl significa raccontare una ragazza a cui è stato chiesto di essere forte prima ancora di poter essere fragile. In questo soggetto ho voluto far emergere il lato più silenzioso di una supereroina: l’ansia, il dubbio e cosa succede quando anche i poteri sembrano venir meno. Perdere forza non significa perdere valore”. La musicista sarà affiancata alla sceneggiatura da Irene Marchesini: “Tutti abbiamo provato, almeno una volta nella vita, ad avvicinare due calamite per cercare di annullare quel piccolissimo spazio di resistenza imbattibile tra esse - dichiara -. Unire due media diversi come musica e fumetto ha lo stesso divertente gusto di sfida”. A occuparsi dei disegni sarà, invece, Federica Croci: “Ho molto a cuore il tema della rappresentazione di genere, la trovo necessaria e soprattutto, al contrario di quello che molti sostengono, assolutamente capace di fare la differenza – conclude -. Sono orgogliosa di poter collaborare a un progetto ‘tutto al femminile’ e spero possa ispirare altre giovani donne a inseguire tutti i loro traguardi”.

I 15 Paesi di Supergirl: Il mondo Sulla scia delle acclamate antologie internazionali DC Batman: Il mondo, Joker: Il mondo, e Superman: Il mondo questa nuova raccolta porta Supergirl in Germania, Italia, Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Camerun, Francia, Polonia, Turchia, Finlandia, Colombia, Serbia, Giappone e Stati Uniti. Ogni Paese contribuisce con una storia originale che riflette la propria voce, il proprio stile artistico e la propria prospettiva culturale, dando vita a un mosaico globale che racconta cosa rappresenti Supergirl per i fan di tutto il mondo. Supergirl: Il mondo includerà storie firmate da alcune delle voci internazionali più note del fumetto: Stati Uniti: Mariko Tamaki (testi), Skylar Patridge (disegni) e Joëlle Jones (copertina)

Spagna: Aneke (testi, disegni e copertina)

Italia: Francesca Michielin (soggetto), Irene Marchesini (sceneggiatura) e Federica Croci (disegni e copertina)

Serbia: Uroš Dimitrijević (testi) e Stevan Subic (disegni e copertina)

Camerun: Njoka Suyru (testi), Coeurtys Ulrich Minko (layout) ed Ejob Nathanael Ejob (disegni e copertina)

Finlandia: Johanna Sinisalo (testi) e Rosi Kämpe (disegni e copertina)

Argentina: Tomás Wortley (testi) e Rocío Zucchi (disegni e copertina)

Turchia: Mahmud Asrar (testi, disegni e copertina)

Francia: Kid Toussaint (testi) e Joël Jurion (disegni e copertina)

Brasile: Fernanda Chiella (testi, disegni e copertina)

Polonia: Anna Krztoń (testi) e Kasia Nie (disegni e copertina)

Messico: Mariana Moreno (testi, disegni e copertina)

Germania: Yann Krehl (testi) e Marie Sann (disegni e copertina)

Colombia: Sara (testi, disegni e copertina)

Giappone: Satoshi Miyagawa (testi) e Kai Kitago (disegni) Supergirl: Il mondo è un volume cartonato di 184 pagine, l’antologia sarà pubblicata simultaneamente nei Paesi partecipanti, permettendo ai fan di tutto il mondo di vivere insieme l’uscita del volume. Con il suo roster creativo internazionale, la strategia di pubblicazione globale e la celebrazione di una delle Supereroine più amate di DC, Supergirl: Il mondo si impone come una delle più importanti aggiunte alla linea di antologie di prestigio DC.

Gli editori DC ringrazia i partner editoriali internazionali che porteranno Supergirl: Il mondo ai lettori di tutto il pianeta. L’antologia sarà pubblicata simultaneamente nei territori coinvolti tramite Panini (Germania, Italia, Spagna, Brasile, Colombia e Messico), Ovni (Argentina), Zebra Comics (Camerun), Dargaud/Urban Comics (Francia), Story House Egmont(Polonia), Story House Egmont Oy Ab (Finlandia), Čarobna Knjiga (Serbia) e JBC (Turchia). Questa collaborazione permetterà ai fan di vivere l’uscita insieme in tutto il mondo, con edizioni che riflettono le voci creative uniche di ciascun Paese. “Supergirl, l’ultima figlia di Krypton, ha trovato a volte il suo mondo adottivo scoraggiante, faticando a trovare il proprio posto al suo interno”, recita la descrizione ufficiale. “E quale modo migliore per conoscere la sua nuova casa se non viaggiando per il mondo e scoprendone le meraviglie — e salvando qualche vita lungo il cammino, ovviamente! Ammirate la Fanciulla della Forza mentre 15 Paesi raccontano storie che mettono in luce ciò che rende Supergirl una delle Supereroine DC più ispiratrici e potenti di tutte".