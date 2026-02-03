Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 3 febbraio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 3 febbraio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del Lotto del 3 febbraio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 3 febbraio 2026:
- Bari: 26-30-24-71-38
- Cagliari: 7-71-77-64-16
- Firenze: 15-23-49-50-66
- Genova: 65-85-1-3-68
- Milano: 79-21-3-43-54
- Napoli: 65-72-89-76-43
- Palermo: 20-50-26-72-77
- Roma: 75-76-31-77-51
- Torino: 52-47-11-14-8
- Venezia: 84-41-88-13-47
- Nazionale: 19-3-34-61-48
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 3 febbraio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 3 febbraio sono:
7 – 15 – 20 – 21 – 23 – 24 – 26 – 30 – 41 – 47 – 50 – 52 – 65 – 71 – 72 – 75 – 76 – 79 – 84 – 85
Numero oro: 26
Doppio oro: 26, 30
Extra: 1 – 3 – 11 – 13 – 14 – 16 – 31 – 38 – 43 – 49 – 64 – 66 – 77 – 88 – 89
Superenalotto: come funziona
l gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 3 febbraio
Ecco i numeri estratti il 3 febbraio 2026:
La combinazione vincente è: 42-11-16-46-41-17
Il numero Jolly è: 70
Il numero Superstar è: 57
Jackpot del Superenalotto del 03-02-2026: 115.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 5-02-2026: 15.900.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 5 febbraio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 20 (manca da 132 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 114 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 106 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 102 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 95 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 93 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 89 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 86 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 132 estrazioni) - 63 (da 72) - 41 (da 65)
- Cagliari 55 (manca da 106 estrazioni) - 10 (da 89) - 21 (da 68)
- Firenze 16 (manca da 86 estrazioni) - 14 (da 74) - 77 (da 69)
- Genova 34 (manca da 93 estrazioni) - 69 (da 87) - 84 (da 64)
- Milano 55 (manca da 81 estrazioni) - 45 (da 55) - 26 (da 54)
- Napoli 3 (manca da 80 estrazioni) - 41 (da 70) - 84 (da 61)
- Palermo 4 (manca da 58 estrazioni) - 85 (da 57) - 73 (da 52)
- Roma 81 (manca da 72 estrazioni) - 30 (da 69) - 89 (da 65)
- Torino 89 (manca da 114 estrazioni) - 18 (da 102) - 34 (da 83)
- Venezia 24 (manca da 78 estrazioni) - 51 (da 51) - 20 (da 49)
- Nazionale 37 (manca da 95 estrazioni) - 27 (da 86) - 31 (da 63)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 5 febbraio sono:
- 4 (da 60) - 87 (da 53) - 62 (da 49) - 26 (da 46) - 15 (da 43)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record