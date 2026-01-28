Di solito, quando pensiamo al romanzo storico, immaginiamo date scolpite nella memoria collettiva, grandi figure pubbliche, svolte epocali. Ci sono romanzi, però, che per raccontare la storia scelgono un’altra strada: quello dello spazio minimo, dove gli eventi entrano da una cucina, una camera o un forno acceso di notte. Il romanzo di "Incipit" di questa settimana appartiene a questo genere. Si intitola “Il pane non può aspettare”, lo ha scritto Pier Vittorio Buffa ed è ambientato a Cabiaglio, un piccolo paese della provincia di Varese, tra il 1938 e il 1943. Il protagonista, Aristide, è un giovane fornaio e fa parte di un gruppo di sette ragazzi che proprio in quell’autunno del 1938 vedrà le proprie strade dividersi. Da qui parte il romanzo e da qui muove l'intervista al suo autore, che si è ispirato a fatti realmente accaduti per indagare attraverso la lente della provincia e dell'amicizia uno dei periodi più intensi e drammatici della nostra storia.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit - Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.