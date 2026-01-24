Warhol e Banksy si incontrano a Napoli

Banksy la scelse la prima volta per il murale Madonna con la pistola in Piazza Girolamini; Warhol le dedicò la serigrafia Vesuvio. La città vivace e creativa, a cui entrambi sono legati perché terreno fertile di Street Art e Pop Art, diventa il teatro di incontro e confronto tra i mondi di questi due artisti grazie alla mostra Warhol V/s Banksy
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi