Lifestyle

Warhol e Banksy si incontrano a Napoli

Sabrina Rappoli
©Getty

Banksy la scelse la prima volta per il murale Madonna con la pistola in Piazza Girolamini; Warhol le dedicò la serigrafia Vesuvio. La città vivace e creativa, a cui entrambi sono legati perché terreno fertile di Street Art e Pop Art, diventa il teatro di incontro e confronto tra i mondi di questi due artisti grazie alla mostra Warhol V/s Banksy

