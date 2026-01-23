Raffaele, il postino che racconta il suo lavoro con disegni e vignette

Raffaele Pecci, 38 anni, in servizio presso il Centro di Recapito di Aprilia, è un portalettere con la passione per il disegno. Ogni giorno, al termine del turno, realizza una vignetta ispirata al suo lavoro ascolta articolo

Un portalettere che racconta il lavoro quotidiano attraverso vignette ironiche e scene di vita d’ufficio. È la storia di Raffaele Pecci, 38 anni, in servizio presso il Centro di Recapito di Aprilia, che negli ultimi mesi è diventato un punto di riferimento non solo per i cittadini della zona, ma anche per colleghi e direzione, grazie a una creatività capace di trasformare la routine del recapito in un racconto illustrato.

L'importanza del ruolo sociale del portalettere Entrato in Poste Italiane nel 2014 con un contratto a tempo determinato, Raffaele ha svolto un secondo incarico nel 2017, fino alla stabilizzazione nel 2019 presso il Centro di Recapito di Roma Prima Porta. Dal 2022 opera ad Aprilia, dove ha consolidato un rapporto profondo con il territorio. Il legame con la comunità locale è uno degli aspetti che vive con maggiore senso di responsabilità. Raffaele lavora in una zona rurale della città, dove la figura del portalettere conserva ancora un valore sociale forte. “Conosco quasi tutti e oramai tutti mi conoscono e per questo – precisa Raffaele - le persone si fidano, chiedono consigli sui servizi postali e, a volte, anche un aiuto pratico. Non mancano, infatti, episodi legati alla quotidianità: dall’assistenza a un automobilista in panne fino al supporto a due anziani per spostare un vecchio divano. Queste piccole cose extra lavoro le faccio volentieri e mi fa piacere sapere che per molti il portalettere è ancora una presenza familiare”.