Turismo del sonno, la nuova frontiera del viaggio

Sempre più destinazioni propongono vacanze all'insegna del silenzio, del digital detox e del relax. Il trend del cosiddetto “Sleep tourism” ha subito un’impennata negli ultimi anni a causa di stili di vita sempre più frenetici e degli strascichi della pandemia. Dormire bene è in cima alle priorità di una vacanza in chiave wellness e, secondo un’analisi di HTF Market Intelligence, il "turismo del sonno" supererà i 400 miliardi di dollari entro il 2028
