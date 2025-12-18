La nipote di Re Carlo III seduta per terra sul treno: la foto è virale

Offerte Sky
Lifestyle
X Daily Mail

Classe 2003, Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor è la figlia maggiore (e unica figlia femmina) del principe Edoardo, duca di Edimburgo , e di Sophie, duchessa di Edimburgo. Tenuta per lo più lontana dai riflettori, la sua prima grande apparizione reale avvenne all'età di nove anni, nel 2011, quando fu damigella d'onore alle nozze del principe William e di Kate Middleton

Seduta a terra sul pavimento di un vagone ferroviario gremito di gente. Gambe incrociate e computer portatile aperto. Una studentessa come tante, in un normalissimo giorno di metà dicembre. Se non fosse che la ragazza in questione è Lady Louise Windsor, figlia maggiore di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo. Vale a dire la nipote di Re Carlo, la “prediletta” della defunta regina Elisabetta. Capelli biondi legati in una coda di cavallo e jeans chiari, la 17esima in linea di successione al trono ha trascorso così, domenica scorsa, le due ore che separano Londra da Bristol, a bordo del Great Western Railways delle 10.30. A pubblicare la foto, in esclusiva, è il Daily Mail.

La passione per le carrozze e il teatro

Classe 2003, Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor è la figlia maggiore (e unica figlia femmina) del principe Edoardo, duca di Edimburgo , e di Sofia, duchessa di Edimburgo. Tenuta per lo più lontana dai riflettori, la sua prima grande apparizione reale avvenne all'età di nove anni, nel 2011, quando fu damigella d'onore alle nozze del principe William e di Kate Middleton. Ha studiato alla St George’s School e poi alla St Mary’s School di Ascot. Oggi è al terzo anno di Letteratura inglese all’Università di St Andrews, è appassionata di teatro e fa parte degli Army Cadets.  A Louise è stato insegnato a cavalcare da bambina e si è unita a suo padre a cavallo durante le celebrazioni per il 90° compleanno della Regina a Windsor nel 2016. Ha iniziato a guidare una carrozza, sport reso popolare in Gran Bretagna da suo nonno, il Principe Filippo, di cui ha ereditato pony e carrozza nell'aprile 2021.

"L'arma segreta" della famiglia reale

Secondo i commentatori, la vita "normale" della ventiduenne potrebbe rappresentare il nuovo corso della monarchia. A Londra è considerata "l'arma segreta" della famiglia reale. Dolce, gentile, riservata, ma anche intimamente legata alla Corona, è l'anello di congiunzione tra il passato e il presente, colei che tiene viva il tradizionale amore per i cavalli e i calesse di Elisabetta e Filippo, ma anche colei che più di tutte si è spogliata delle prerogative royal (su esplicito desiderio dei genitori) per vivere una vita comune ai suoi coetanei. Non Altezza Reale o principessa, ma semplicemente Lady.

