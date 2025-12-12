Marzamemi Book Fest e Audible presentano: "Il Maestro va a scuola"

Un’iniziativa organizzata da Marzamemi Book Fest con Audible, la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio
"Il Maestro va a scuola: una mattinata con Andrea Camilleri” è il titolo di un’iniziativa organizzata da Marzamemi Book Fest con Audible, la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio. L'iniziativa, nel centenario della nascita dello scrittore siciliano, ha visto la partecipazione di Alessandra Mortelliti, attrice e nipote di Andrea Camilleri, in dialogo con Sabina Minardi, direttrice artistica del Marzamemi Book Fest e responsabile delle pagine culturali del settimanale L'Espresso.
Far conoscere ai giovani Andrea Camilleri
Obiettivo dell'iniziativa è far conoscere ai giovani la figura di Camilleri attraverso ricordi personali, aneddoti, memorie familiari. Alessandra Mortelliti ha raccontato ai ragazzi il Camilleri privato, soffermandosi sulla fase dell’adolescenza: il suo rapporto con la scuola, con lo studio, con la lettura, con gli amici. In un percorso che attinge alla biblioteca di audiolibri realizzati sulle opere dello scrittore: nel corso dell’incontro l’ascolto in cuffia di frammenti audio per coinvolgere i ragazzi e valorizzare lo straordinario lavoro di invenzione linguistica compiuto da Camilleri, che ha trasformato il dialetto siciliano in lingua universale.
Il festival
"I ragazzi sono e saranno sempre di più i protagonisti del nostro festival", dice Sabina Minardi: "In una terra in cui l’indice di lettura è più basso di almeno quindici punti percentuale rispetto alle regioni del centro nord; dove tre comuni su quattro non hanno librerie e là dove le biblioteche esistono il bibliotecario non è stabile nella metà dei casi, Marzamemi Book Fest ha l’ambizione di coinvolgere i più giovani nell’esperienza trasformativa della lettura: mettendo in rete le energie migliori, proponendo incontri con autori, attraverso laboratori di scrittura, offrendo stimoli e strumenti di crescita per sé e per il territorio".