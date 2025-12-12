Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arriva su Roblox il gioco "Find the Skifidol Brainrot Card [99]"

Lifestyle

Disponibile gratuitamente a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, il nuovo videogioco ufficiale di "Skifidol Italian Brainrot"

ascolta articolo

Debutta da oggi, venerdì 12 dicembre, su Roblox "Find the Skifidol Brainrot Card [99]", il nuovo videogioco ufficiale che porta l’inconfondibile immaginario "Skifidol Italian Brainrot" all’interno della piattaforma di gaming più popolare tra gli under 18.  "Find the Skifidol Brainrot Card [99]" è un’esperienza pensata per trasformare la passione per le card in un’avventura interattiva online che unisce esplorazione, collezionismo e scoperta.

Come funziona

In tutto, 150 card ispirate all’Universo Psichedelico "Skifidol Italian Brainrot", ognuna con un proprio stile e una propria identità visiva, pronte per essere trovate, sbloccate e aggiunte alla propria collezione digitale. All’interno, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità grazie a un sistema di rarità a sei livelli, progettato per rendere la caccia alle card un mix di fortuna, strategia e occhio allenato. Alcune card compaiono nei punti più inaspettati, altre richiedono percorsi complessi, arrampicate o la risoluzione di piccoli enigmi: ogni ritrovamento è una micro–missione che ripaga con un’esplosione di creatività e soddisfazione.

Lifestyle: Ultime notizie

Cucina italiana patrimonio Unesco, il Dolomiten: Canederli non lo sono

Lifestyle

Secondo la testata altoatesina Dolomiten, i tipici canederli (gnocchi di pane conditi con speck)...

Arriva su Roblox il gioco "Find the Skifidol Brainrot Card [99]"

Lifestyle

Disponibile gratuitamente a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, il nuovo videogioco ufficiale...

Cose Molto Italiane, a Voghera il museo diffuso del Made in Italy

Lifestyle

Nella città in provincia di Pavia nasce il primo museo dei prodotti italiani che ci fanno grandi...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 dicembre segno per segno

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà degna di nota? Lavoro, amore e...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 11 dicembre: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Lifestyle: I più letti