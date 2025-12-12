Arriva su Roblox il gioco "Find the Skifidol Brainrot Card [99]"

Debutta da oggi, venerdì 12 dicembre, su Roblox "Find the Skifidol Brainrot Card [99]", il nuovo videogioco ufficiale che porta l’inconfondibile immaginario "Skifidol Italian Brainrot" all’interno della piattaforma di gaming più popolare tra gli under 18. "Find the Skifidol Brainrot Card [99]" è un’esperienza pensata per trasformare la passione per le card in un’avventura interattiva online che unisce esplorazione, collezionismo e scoperta.

Come funziona

In tutto, 150 card ispirate all’Universo Psichedelico "Skifidol Italian Brainrot", ognuna con un proprio stile e una propria identità visiva, pronte per essere trovate, sbloccate e aggiunte alla propria collezione digitale. All’interno, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità grazie a un sistema di rarità a sei livelli, progettato per rendere la caccia alle card un mix di fortuna, strategia e occhio allenato. Alcune card compaiono nei punti più inaspettati, altre richiedono percorsi complessi, arrampicate o la risoluzione di piccoli enigmi: ogni ritrovamento è una micro–missione che ripaga con un’esplosione di creatività e soddisfazione.