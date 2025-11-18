Piadina romagnola Igp, vinto in Francia contenzioso su nome

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Piadina romagnola Igp, vinto contenzioso su nome: azienda svizzera non può usarlo

Lifestyle
©Getty

Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp ha contestato la registrazione della parola “piadina” fatta in Francia da una società svizzera anni fa, sostenendo che il termine è generico e non può essere registrato come marchio. L'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi ha accolto il ricorso

ascolta articolo

Nuovo successo per il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, impegnato nella difesa internazionale del prodotto simbolo della Romagna. Questa volta la vittoria arriva in Francia, dove una società svizzera aveva registrato anni fa il marchio “Piadina”.  Il Consorzio ha contestato la registrazione, sostenendo che il termine è generico e non può essere registrato come marchio. Dopo un lungo contenzioso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale di Parigi ha accolto il ricorso. 

Tolto ad una società svizzera l'utilizzo del nome piadina

 Il Consorzio- come ha sottolineato con grande soddisfazione il presidente Alfio Biagini - è riuscito a dimostrare attraverso una dettagliata ricerca di mercato che oggi in Francia, diversamente dal passato, la parola "piadina" identifica, appunto, la piadina. Quindi la registrazione e l'utilizzo sul territorio francese del marchio Piadina da parte dell'azienda svizzera, oltre a essere in contrasto con la registrazione della denominazione Piadina Romagnola IGP, avrebbe ingannato e creato disorientamento nel consumatore. Il contenzioso vinto in Francia rappresenta un nuovo tassello nell'attività di tutela del Consorzio, già impegnato in Brasile, Canada, Regno Unito e Giappone per contrastare usi impropri del nome Piadina. Un lavoro costante che rafforza l'identità e la protezione del "pane della Romagna" sui mercati internazionali.

Approfondimento

Guida Michelin Italia, migliori ristoranti per rapporto qualità-prezzo

Piadina prima in Italia e seconda al mondo per popolarità

Prima in Italia e secondo nel mondo per popolarità: la piadina scala la classifica dei piatti più amati dai food lovers e semplici appassionati di buon cibo piazzandosi ai vertici della classifica enogastronomica redatta dal food delivery Deliveroo con "Deliveroo 100",  report annuale sui 100 prodotti più popolari sulla piattaforma a livello globale e la Top 10 nazionale 2025. A livello globale, nel ranking dei cento piatti più popolari del 2025, elaborati sui nove Paesi dove è presente la piattaforma di Deliveroo, si classificano al primo posto i bagel di Papo's Bagels di Londra, segue La piadina de La Piadineria di Bologna. Al terzo posto il sandwich "Spicy Club" di Rascals Deli, a Dubai. Al nono posto un altro piatto italiano, il "N°3 Smash Brown Menù" di Smash Tag di Roma. 

Lifestyle: Ultime notizie

Piadina romagnola Igp, vinto in Francia contenzioso su nome

Lifestyle

Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp ha contestato la registrazione...

Mercatini di Natale 2025 in Piemonte, le date e cosa vedere

Lifestyle

Dalle installazioni luminose nel centro di Torino ai presepi sull'acqua in Val d'Ossola passando...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 novembre

Lifestyle

Nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno...

Italian Brainrot days: le date del tour nei centri commerciali

Lifestyle

Il calendario prevede appuntamenti da nord a sud dello stivale in tutti i prossimi fine...

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 17 al 23 novembre

Lifestyle

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi?...

Lifestyle: I più letti