Mercatini di Natale 2025 in Piemonte, le date e cosa vedere

Introduzione
Dalle installazioni luminose nel centro di Torino ai presepi sull'acqua in Val d'Ossola passando ancora per il Villaggio di Natale nella Palazzina di Caccia di Stupinigi (Patrimonio Unesco) e per quello nel cuore della Valle Vigezzo raggiungibile a bordo dei treni della ferrovia Vigezzina-Centovalli, per la Lonely Planet tra le 10 linee più spettacolari d'Europa. Il periodo natalizio, in Piemonte, è ricco di appuntamenti da vivere dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio. Tra chalet in legno, luci e prodotti di artigianato e gastronomia regionale, i Mercatini di Natale del Piemonte sono una delle mete preferite dai visitatori durante questo periodo dell'anno.
Quello che devi sapere
Luci d'Artista a Torino
Nate alla fine degli anni Novanta, le Luci d’Artista sono diventate uno dei simboli culturali dell’autunno e dell’inverno torinese: opere luminose firmate da artisti italiani e internazionali, installate nello spazio urbano e accese per diversi mesi. Giunta alla 28° edizione, Luci d'Artista Torino 2025 si tiene dal 24 ottobre all’11 gennaio. e vede l'installazione di 4 nuove opere: ai Giardini Reali la scrittura luminosa di Tracey Emin; al Museo Regionale di Scienze Naturali un'opera di Gintaras Didziapetris; iIn piazza San Carlo l’arte incontra lo sport grazie all'opera di Riccardo Previdi con "Bouncing the Ball"; nel cortile delle OGR Torino un video-progetto inedito nato dalla collaborazione tra Soundwalk Collective, Patti Smith e Philip Glass.
Natale è Reale – Stupinigi (TO)
Nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, dal 29 novembre al 14 dicembre va in scena Natale è Reale. L'evento si svolge interamente all'interno delle storiche Scuderie Reali, coperte e riscaldate, trasformando la maestosa residenza sabauda in un Villaggio di Natale. Il Villaggio degli Elfi, completamente rinnovato, accoglierà i visitatori con personaggi in costume, racconti, spettacoli circensi, giochi e laboratori creativi. L’atmosfera delle feste sarà arricchita dal Mercatino di Natale, dove gli espositori proporranno prodotti artigianali ed enogastronomici, e dalla possibilità di visitare la Palazzina di Caccia, che ospiterà una mostra di presepi artigianali e una novità assoluta: l’esposizione di plastici ferroviari con trenini in movimento, allestita nelle storiche Cucine Reali.
Il Magico Paese di Natale
Dal 15 novembre al 21 dicembre torna l'appuntamento con Il Magico Paese di Natale: un villaggio diffuso tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio Unesco. Definito il "Mercatino di Natale più romantico d’Europa”, accoglie ogni anno mezzo milione di visitatori tra casette in legno, spettacoli musiclai, luminarie e vin brulé. Il Mercatino di Natale di Asti è l’unico in Italia a essere entrato nella Top Ten dei migliori mercatini d’Europa per la classifica di European Best Destinations. Dal 15 novembre al 21 dicembre, dalle 10 alle 20, Piazza Alfieri si veste a festa ospitando oltre 130 casette in legno dove potrete trovare prodotti artigianali, gastronomia e street food.
Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore (VB)
Dal 6 all’8 dicembre il borgo Bandiera Arancione di Santa Maria Maggiore, nel cuore della Valle Vigezzo, tornerà a trasformarsi in un autentico Villaggio del Natale. Tra vie illuminate, chalet in legno e il profumo di vin brulè, prende vita uno dei mercatini natalizi più amati d’Europa, celebre per l’alta qualità degli espositori e per l’atmosfera fiabesca che avvolge ogni angolo del paese. Nel 2024 ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario, e anche quest’anno promette tre giornate tra artigianato, prodotti tipici e musica. Per raggiungere Santa Maria Maggiore senza preoccuparsi del traffico e del parcheggio è possibile utilizzare i treni della ferrovia Vigezzina-Centovalli (inserita dalla Lonely Planet tra le 10 linee più spettacolari d’Europa).
Mercatini di Natale a Macugnaga (VB)
Sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 9 alle 20 si terranno i Mercatini di Natale a Macugnaga, perla della Valle Anzasca ai piedi del Monte Rosa sulle sponde del Lago Maggiore. Il paese si è conservato praticamente intatto dal punto di vista architettonico con le vecchie baite Walser. I Mercatini di Natale sono posizionati in Piazza del Municipio a Staffa, e vendono oggettistica di Natale, addobbi, manufatti artigianali in legno e ceramica e prodotti enogastronomici della tradizione piemontese. Protagonista indiscussa della manifestazione è la Regina dei Ghiacci, che allieterà i visitatori con spettacoli e sorprese.
Mercatino degli Angeli – Sordevolo (BI)
Dal 9 novembre al 14 dicembre Sordevolo ospita un mercatino dedicato agli angeli. Un evento, giunto alla 23esima edizione, che unisce solidarietà e creatività. Durante l’orario di apertura del Mercatino saranno aperti al pubblico anche il Museo della Passione presso la Chiesa di Santa Marta, che celebra la Rappresentazione teatrale della Passione di Sordevolo, e l’Archivio Lanifici Vercellone nel Palazzo Comunale. "Sono oltre 200 quest'anno gli spazi espositivi: tutti esauriti nelle sette date in programma - dice Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’associazione Teatro Popolare -. Come nelle passate edizioni, ci saranno gruppi musicali che allieteranno i visitatoro e mostre fisse". Al via anche una collaborazione con il Borgo di Babbo Natale di Candelo, progetto pensato per valorizzare il territorio e promuovere il Biellese come destinazione natalizia integrata.
Natale InCantato – Viverone (BI)
Sulle rive del Lago di Viverone, nei weekend dal 5 al 21 dicembre, le luci del Natale si riflettono sull’acqua creando un’atmosfera da sogno per Natale InCantato. Mercatini, spettacoli, street food e un Babbo Natale che arriva via lago (o quasi). Alle tradizionali casette in legno che accoglieranno gli artigiani e i loro manufatti, si affiancherà un’area per lo street food e un’esposizione di prodotti delle eccellenze enogastronomiche e di oggetti artistici. Al centro verrà allestito un palco sul quale si alterneranno vari artisti.
Presepi sull'acqua in Val d’Ossola
Undicesima edizione per i Presepi sull'acqua In alta Val d'Ossola. Dal 6 dicembre una settantina di installazioni arricchiranno fontane e lavatoi del territorio di Crodo (VB). Una suggestiva caccia al tesoro natalizia che consente di vivere la magia e l'atmosfera delle tradizioni natalizie lungo un percorso che collega oltre settanta presepi, composti sia da elementi tradizionali che da allestimenti innovativi. Piccole Natività minimaliste si alternano ad imponenti presepi frutto di grande maestria, di passione e creatività: la kermesse, tra le cime della Valle Antigorio in Val d'Ossola, ha saputo richiamare negli anni, grazie alla sua unicità, l'attenzione di migliaia di visitatori da tutta Italia e dall'estero.