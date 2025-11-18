Mercatini di Natale 2025 in Piemonte, le date e cosa vedere

Sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 9 alle 20 si terranno i Mercatini di Natale a Macugnaga, perla della Valle Anzasca ai piedi del Monte Rosa sulle sponde del Lago Maggiore. Il paese si è conservato praticamente intatto dal punto di vista architettonico con le vecchie baite Walser. I Mercatini di Natale sono posizionati in Piazza del Municipio a Staffa, e vendono oggettistica di Natale, addobbi, manufatti artigianali in legno e ceramica e prodotti enogastronomici della tradizione piemontese. Protagonista indiscussa della manifestazione è la Regina dei Ghiacci, che allieterà i visitatori con spettacoli e sorprese.