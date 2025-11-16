Arte, a Ny aste da record: da Van Gogh a Klimt, fino a Frida Kahlo

Pablo Picasso è presente con "La Lecture (Marie-Thérèse)" (42 milioni di dollari-38 milioni di euro da Christie's), ritratto intimista della donna immersa nella lettura. Picasso raggiunge qui un equilibrio tra sensualità e scultura pittorica, incarnando la sua fase più lirica. Di Frida Kahlo viene offerto "El sueño (La cama)" (42–63 milioni di dollari/38–57 milioni di euro, Sotheby's), un autoritratto del 1940 intriso di surrealismo, politica e autobiografia. Tra il simbolismo delle viti e lo scheletro sopra il letto, l'opera riflette un periodo di crisi personale e politica e potrebbe stabilire un nuovo record per un’artista donna in asta.