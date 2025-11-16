Arte, a Ny aste da record: da Van Gogh a Klimt, fino a Frida Kahlo

Introduzione
Il cuore pulsante del mercato internazionale dell'arte torna a battere a New York, dal 17 al 21 novembre, in una stagione segnata dalla prudenza e dalla selettività dei collezionisti. In questo autunno Sotheby's domina la parte alta del mercato con un'impressionante concentrazione di opere top, ma anche Christie's e Phillips offrono materiale di primissimo livello: da Gustav Klimt a Claude Monet, passando per Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Frida Kahlo e Jean-Michel Basquiat
Quello che devi sapere
Un trio di opere di Klimt da Sotheby's
Sotheby's guida la settimana delle aste con un trio straordinario di opere di Gustav Klimt provenienti dalla Collezione Lauder. Al vertice spicca "Bildnis Elisabeth Lederer" (160 milioni di dollari1-45 milioni di euro), il ritratto monumentale della figlia dei principali mecenati di Klimt, Serena e August Lederer. Il dipinto è un capolavoro di modernismo viennese e una delle opere più emblematiche del periodo tardo dell'artista. La storia del quadro è drammatica: confiscato durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti, sfuggito miracolosamente a un incendio e conservato per quattro decenni nella collezione Leonard A. Lauder, oggi torna sul mercato con un potenziale record assoluto.
L'ultimo paesaggio sopravvissuto dell'artista austriaco
Gli altri due Klimt in asta completano un panorama della maturità dell'artista austriaco: "Blumenwiese" (85 milioni di dollari-77 milioni di euro) cattura i fiori selvatici del lago Attersee in una visione radicalmente stilizzata, mentre "Waldabhang bei Unterach am Attersee" (75 milioni di dollari-68 milioni di euro) offre un tocco contemplativo, essendo probabilmente l'ultimo paesaggio sopravvissuto del pittore.
Monet protagonista da Christie's
Christie's propone "Nymphéas" di Claude Monet (42–63 milioni di dollari/38–57 milioni di euro), un'opera che porta le celebri ninfee del pittore impressionista verso l'astrazione, spingendo il motivo oltre i limiti della rappresentazione. La tela del 1907 riflette la tensione di Monet tra tradizione e sperimentazione, anticipando un linguaggio che influenzerà il Novecento.
Un'opera chiave del periodo parigino di Van Gogh
Sotheby's, dal canto suo, mette in asta "Piles de romans parisiens et roses dans un verre" di Vincent van Gogh (42 milioni di dollari / 38 milioni di euro), un'opera chiave del periodo parigino dell'artista olandese. La natura morta, parte della Pritzker Collection, mostra il giovane Van Gogh mentre sperimenta con colore e composizione, confrontandosi con impressionisti e colleghi avant-garde. È l'unico grande esempio di natura morta con libri dell'artista a giungere sul mercato dagli anni Ottanta.
Frida Kahlo a caccia di record per un'artista donna in asta
Pablo Picasso è presente con "La Lecture (Marie-Thérèse)" (42 milioni di dollari-38 milioni di euro da Christie's), ritratto intimista della donna immersa nella lettura. Picasso raggiunge qui un equilibrio tra sensualità e scultura pittorica, incarnando la sua fase più lirica. Di Frida Kahlo viene offerto "El sueño (La cama)" (42–63 milioni di dollari/38–57 milioni di euro, Sotheby's), un autoritratto del 1940 intriso di surrealismo, politica e autobiografia. Tra il simbolismo delle viti e lo scheletro sopra il letto, l'opera riflette un periodo di crisi personale e politica e potrebbe stabilire un nuovo record per un’artista donna in asta.
All'asta un punto di svolta nella carriera di Basquiat
Jean-Michel Basquiat con "Crowns (Peso Neto)" (36–46 milioni di dollari / 33–42 milioni di euro, Sotheby's) mostra la transizione da fenomeno di strada a icona del mercato globale. Dipinto il giorno di Natale del 1981, raccoglie simboli religiosi e iconografie personali, segnando un punto di svolta nella carriera dell'artista. Piet Mondrian è rappresentato da "Composition with Red and Blue" (21–31 milioni di dollari / 19–28 milioni di euro, Christie's), opera realizzata tra il 1939 e il 1941 durante l'esilio europeo. Il lavoro testimonia la lotta tra ordine e caos, mentre l'artista rielabora geometrie e campi cromatici alla luce di eventi storici tumultuosi.
Da Christie's c'è spazio anche per celebri sculture
Christie's propone "Le roi jouant avec la reine" (14–19 milioni di dollari / 13–17 milioni di euro), una scultura di Max Ernst del 1944, creata durante un soggiorno estivo a Long Island. L'opera, intrisa di simbolismo scacchistico e surrealista, sfida interpretazioni lineari e rivela l'ingegno dell’artista. Yves Klein è presente con "Sculpture éponge bleue sans titre (SE 167)" (14–19 milioni di dollari / 13–17 milioni di euro, Sotheby's), una delle sei grandi sculture in spugna blu del 1959, simbolo della sua esplorazione dell’immaterialità attraverso pigmenti e materiali fisici.
Da Matisse a Francis Bacon
Francis Bacon è protagonista con "Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer" (13–19 milioni di dollari/12–17 milioni di euro, Phillips), un piccolo dipinto del 1967 che mostra la tensione emotiva dei soggetti principali della sua vita. Di Henri Matisse viene offerto "Figure et bouquet (Tête ocre) (15–25 milioni di dollari/14–23 milioni di euro, Christie’s), opera del 1937, dove il colore e la struttura dialogano in equilibrio tra libertà e controllo.