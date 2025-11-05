"Un insuperabile conflitto": Cantarella rilegge Antigone e il suo mito

È da un paio di millenni considerata il modello per antonomasia di chi si oppone a un regime tirannico e alle sue leggi. A lei - Antigone - e al suo mito è dedicata la nuova puntata di “Incipit” di questa settimana. A parlarne è una delle più note studiose del mondo greco e romano, Eva Cantarella, che in un saggio (“Contro Antigone”), da poco riportato in nuova edizione per Einaudi, ha deciso di indagarne il profilo e soprattutto il mito, a partire da un conflitto mai superato: quello, cioè, tra il diritto e la sua interpretazione e applicazione.

