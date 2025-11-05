"Un insuperabile conflitto": Cantarella rilegge Antigone e il suo mito

Offerte Sky
"Un insuperabile conflitto": Eva Cantarella rilegge Antigone e il suo mito

Einaudi porta in libreria una nuova edizione del saggio dedicato alla protagonista della tragedia di Sofocle. A firmarlo è la più importante studiosa italiana di diritto greco. Che arriva a conclusioni inattese e spiazzanti. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

È da un paio di millenni considerata il modello per antonomasia di chi si oppone  a un regime tirannico e alle sue leggi.  A lei - Antigone - e al suo mito è dedicata la nuova puntata di “Incipit” di questa settimana. A parlarne è una delle più note studiose del mondo greco e romano, Eva Cantarella, che in un saggio (“Contro Antigone”),  da poco riportato in nuova edizione per Einaudi,  ha deciso di indagarne il profilo e soprattutto il mito, a partire da un conflitto mai superato: quello, cioè, tra il diritto e la sua interpretazione e applicazione.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto

 

