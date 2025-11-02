ReSa Architects: “Costruire solo quando serve: così possiamo salvare la Terra"
Per Shivani e Revati Shah, fondatrici dello studio indiano ReSa Architects, l'architettura è come un teatro: non un disegno statico, ma un insieme di voci e di corpi. "Siamo restie alla realizzazione dei rendering, il progetto è una pratica situazionale che tiene conto della comunità e della natura”, spiegano. “Se ci chiedono di costruire una villa di 1.000 metri quadrati dobbiamo chiederci: ce n'è davvero bisogno? I progettisti devono fare un passo indietro: costruire meno e piantare di più”
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider