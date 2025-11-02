Per Shivani e Revati Shah, fondatrici dello studio indiano ReSa Architects, l'architettura è come un teatro: non un disegno statico, ma un insieme di voci e di corpi. "Siamo restie alla realizzazione dei rendering, il progetto è una pratica situazionale che tiene conto della comunità e della natura”, spiegano. “Se ci chiedono di costruire una villa di 1.000 metri quadrati dobbiamo chiederci: ce n'è davvero bisogno? I progettisti devono fare un passo indietro: costruire meno e piantare di più”