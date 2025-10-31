Introduzione
Cinquanta nomi, cinquanta destinazioni tra le più lussuose e desiderate del mondo. Svelata ieri sera a Londra la nuova classifica dei World’s 50 Best Hotels 2025, una delle più prestigiose di settore. Al primo posto il Rosewood Hong Kong che conquista il titolo di miglior hotel al mondo (salendo di due posizioni rispetto al 2024) e conferma l’Asia come nuova capitale del lusso. Seguono il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River al secondo posto e il Cappella Bangkok al terzo. L’Italia brilla con quattro indirizzi: Passalacqua sul Lago di Como che si posiziona al quarto posto (prima tra le destinazioni europee e, per il secondo anno consecutivo, vincitore anche del titolo di Best Boutique Hotel). Seguono il Four Seasons Firenze al 9° posto, il Bvlgari Roma (nuovo entrato in classifica al 22° posto) e l’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole (new entry al 26° posto).
Quello che devi sapere
Asia in testa alla classifica
Redatta sulla base dei voti di oltre 800 esperti di viaggi, la classifica premia l'ospitalità d'eccellenza. A dominare i World’s 50 Best Hotels 2025 è l’Asia con 20 strutture, di cui quattro a Tokyo: Bulgari Tokyo (n. 15), Aman Tokyo (n. 25), Janu Tokyo (n. 37) e The Tokyo Edition Toranomon (n. 45). Sia Hong Kong che Bangkok vantano tre hotel, tra cui Upper House Hong Kong (n. 10) e Mandarin Oriental Bangkok (n. 7). L'Europa conta 17 hotel vincitori, di cui cinque nel Regno Unito e quattro in Francia e Italia. In Europa, figurano il Four Seasons Astir Palace (n. 17) in Grecia, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (n. 36), il Grand Park Hotel Rovinj (n. 48) in Croazia e l'Hotel Sacher Vienna (n. 49). Il Nord America conta sei strutture e l'Africa tre hotel. Oceania e Sud America vantano due hotel ciascuno, tra cui il Capella Sydney (n. 12) e il Rosewood São Paulo (n. 24).
Rosewood Hong Kong, il miglior hotel del mondo
Inaugurato nel 2019, il Rosewood Hong Kong è stato progettato dal designer taiwanese Tony Chi. La struttura, con vista panoramica sull’iconico skyline di Hong Kong, ha 413 camere, una piscina a sfioro con affaccio sul Victoria Harbour, 11 ristoranti e bar di fama mondiale e un centro benessere Asaya. I due esclusivi Asaya Lodge della struttura, separati dall'edificio principale, offrono camere spa private e tecnologie all'avanguardia per un soggiorno rigenerante. "Siamo felici di celebrare il primo posto del Rosewood Hong Kong, una struttura che figura sul podio della classifica sin dall'introduzione del premio nel 2023 - ha commentato Emma Sleight, head of content The World's 50 Best Hotels -. Questo straordinario hotel offre ai proprio ospiti un servizio di livello internazionale ed esperienze incredibili, il tutto nel cuore di una delle destinazioni più vivaci e dinamiche del mondo".
Premi regionali
- Rosewood Hong Kong (n. 1) vince il premio come The Best Hotel in Asia
- Passalacqua (n. 4) in Italia vince il premio The Best Hotel in Europe
- L'Atlantis The Royal (n. 6) di Dubai vince il premio come Miglior hotel del Medio Oriente
- Chablé Yucatán (n. 8) in Messico vince il premio The Best Hotel in North America, sponsorizzato da Monte Vibiano
- Il Copacabana Palace (n. 11) di Rio de Janeiro vince il premio come Miglior Hotel del Sud America
- Capella Sydney (n. 12) in Australia vince il premio The Best Hotel in Oceania, sponsorizzato da Bocktailed
- Il Royal Mansour (n. 13) di Marrakech vince il premio come The Best Hotel in Africa
Premi speciali
Tra i premi speciali, il Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award è andato al gruppo Four Seasons, mentre il Royal Mansour di Marrakech, tredicesimo in classifica, ha ricevuto il WhistlePig Highest Climber Award. Il Copacabana Palace di Rio de Janeiro, in undicesima posizione, è la Highest New Entry, e l’Atlantis The Royal di Dubai (sesto posto) si aggiudica il titolo di Best Beach Hotel. Nell'ambito della sostenibilità, invece, è stato il Desa Potato Head di Bali, diciottesima posizione, a essersi portato a casa dell’Eco Hotel Award, mentre il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino, classificatosi quattordicesimo, è stato eletto Best New Hotel.