Redatta sulla base dei voti di oltre 800 esperti di viaggi, la classifica premia l'ospitalità d'eccellenza. A dominare i World’s 50 Best Hotels 2025 è l’Asia con 20 strutture, di cui quattro a Tokyo: Bulgari Tokyo (n. 15), Aman Tokyo (n. 25), Janu Tokyo (n. 37) e The Tokyo Edition Toranomon (n. 45). Sia Hong Kong che Bangkok vantano tre hotel, tra cui Upper House Hong Kong (n. 10) e Mandarin Oriental Bangkok (n. 7). L'Europa conta 17 hotel vincitori, di cui cinque nel Regno Unito e quattro in Francia e Italia. In Europa, figurano il Four Seasons Astir Palace (n. 17) in Grecia, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (n. 36), il Grand Park Hotel Rovinj (n. 48) in Croazia e l'Hotel Sacher Vienna (n. 49). Il Nord America conta sei strutture e l'Africa tre hotel. Oceania e Sud America vantano due hotel ciascuno, tra cui il Capella Sydney (n. 12) e il Rosewood São Paulo (n. 24).